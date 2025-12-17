Castelló activa ambulancias de respuesta rápida estas Navidades: ¿dónde estarán?

Tener un servicio sanitario a demanda en pleno centro y de respuesta rápida para cubrir los 250 actos municipales de Navidad y descongestionar las urgencias. Es el objetivo del nuevo dispositivo presentado por la concejalía de Seguridad y Emergencias dentro del marco de seguridad navideño para ofrecer atención sanitaria "inmediata y de calidad". Este operativo ha sido diseñado para "actuar de manera flexible y responder de forma rápida a cualquier necesidad sanitaria que surja en la vía pública", especialmente en las zonas de mayor concentración de público.

El servicio se desplegará principalmente en las calles del centro y en aquellos espacios donde se concentre un mayor número de personas. Está compuesto por un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), que cuenta con un técnico y un enfermero, y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) con dos técnicos. Ambos recursos estarán ubicados en la calle Colón y se movilizarán en función de las necesidades de cada evento, prestando especial atención a aquellos actos de mayor relevancia y afluencia.

Y estará coordinado en tiempo real con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), lo que garantizará una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidencia, asegurando que la atención sanitaria llegue de manera rápida y eficiente a quienes la necesiten.

Además, esta coordinación permitirá optimizar los recursos disponibles, anticipar posibles complicaciones y gestionar cada emergencia con la máxima precisión.

El concejal Ortolá, con los servicios sanitarios en la SVB móvil. / Mediterráneo

"Sin necesidad de ir al hospital"

El concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha destacado que “el servicio de demanda permite atender de manera inmediata a cualquier persona que lo requiera en las calles de Castellón, sin que sea necesario que se desplace a un hospital, lo que resulta fundamental para mantener la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos durante la temporada navideña”.

"La experiencia de estos primeros días nos demuestra que es posible combinar eficacia, rapidez y calidad en la atención sanitaria. Este dispositivo ha conseguido descongestionar los servicios de urgencias hospitalarias en momentos de alta afluencia, permitiendo que los equipos de salud puedan centrarse en los casos más críticos, mientras se garantiza una atención inmediata a todos los demás. Además, su despliegue flexible asegura que siempre haya personal sanitario disponible donde más se necesita, sin comprometer la calidad del servicio."

Dispositivo de seguridad

Además, el edil ha señalado que “estamos convencidos de que este operativo sanitario a demanda se convertirá en un modelo de referencia a seguir en otras ciudades y eventos. Seguiremos evaluando su funcionamiento para mejorar continuamente su eficacia y asegurar que todos los actos de la programación navideña se celebren con la máxima seguridad y con la tranquilidad de contar con atención médica inmediata para todos los asistentes."

Este dispositivo se enmarca en un programa más amplio puesto en marcha por el gobierno municipal, en coordinación con Bomberos y Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía en estas fechas. La iniciativa incluye control de tráfico, la realización de controles de alcoholemia y la presencia de Puntos de Presencia Policial en los puntos de mayor afluencia, con el fin de prevenir situaciones de riesgo antes de que se produzcan.