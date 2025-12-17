Castelló busca talento en la FP: cómo hacer prácticas en las brigadas municipales

Castelló busca perfiles técnicos para sus servicios municipales. Y lo hace desde la base, con alumnado de formación profesional (FP) del IES Politècnic de la capital, que podrá acceder a las prácticas en los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento, desde caldereros a electromecánicos, albañiles o electricistas y personal de mantenimiento. El concejal de Economía, Hacienda y Empleo, Juan Carlos Redondo, asistió ayer junto con el secretario de la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV) en Castellón, Salvador Navarro, a la cuarta edición de la Feria Connecta Castellón, que el instituto organiza en colaboración con más de 50 empresas de todo el territorio.

La Feria Connecta, que se celebra hasta este miércoles en las instalaciones del centro educativo, es una iniciativa diseñada para facilitar el contacto directo entre su alumnado y las empresas y entidades con las que próximamente podrán establecer relaciones de prácticas formativas o laborales. Y entre ellas, se ha sumado el Ayuntamiento, que empieza ahora a trabajar en un convenio bilateral que le permitirá "acoger estudiantado en prácticas desde la modalidad básica hasta la superior para sus brigadas municipales, las instalaciones de Tetuán XIV o mantenimiento", más allá e las empresas concesionarias de las licitaciones municipales, como hace ahora y un modelo que ya tiene con la Universitat Jaume I (UJI), según ha explicado el concejal delegado.

“La formación profesional es hoy una de las vías más directas para acceder al mercado laboral”. Juan Carlos Redondo — Concejal de Economía, Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Castelló

Conferencias de las empresas con el alumnado, sin moverse del instituto. / Mediterraneo

Acceder al mercado laboral

Redondo ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y ha señalado que “la formación profesional es hoy una de las vías más directas para acceder al mercado laboral”.

Y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con el empleo y el desarrollo económico local: “Desde el Ayuntamiento, y desde el área de Empleo, Impulso Económico y Capital Humano, trabajamos para apoyar a las empresas, mejorar la empleabilidad y generar oportunidades para que el talento que se forma en nuestros centros educativos pueda desarrollarse aquí, en Castellón, sin necesidad de marcharse fuera”.

El objetivo es que el talento local se quede 'en casa', con la participación de una cincuentena de empresas, de sectores como la automoción y el transporte, mantenimiento, electricidad, soldadura, fabricación mecánica, madera o gestión de aguas.

El evento se estructura en dos partes diferenciadas. Por un lado, una fase expositiva en la que las entidades participantes realizan presentaciones de cinco minutos dirigidas al alumnado. Por otro, una fase de entrevistas, en la que las empresas disponen de stands para establecer un primer contacto o llevar a cabo entrevistas con los estudiantes.