Castelló consolida el seu impuls turístic: la marca, el pressupost 2026, el gerent i els quatre clubs de producte

Castellón

L'Ajuntament de Castelló centrarà el seu pressupost de l'àrea de Turisme per a 2026 en la desestacionalització, l'increment d'informació al visitant i la consolidació de la ciutat en quatre clubs de producte, entitats per a la promoció del turisme i que són el Tour and Kids, per a turisme familiar; Ciutats AVE; Convention Bureau, gràcies al qual s'obrirà una oficina en Renfe per a atendre a tots els congressistes que arriben a la ciutat; Convention Bureau; i Saborea Espanya que propiciarà que Castelló puga participar a través del teixit hostaler en totes les fires gastronòmiques. Així ho ha afirmat este dimecres la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, en la presentació del pressupost d'este patronat municipal i que ascendirà a 1,5 milions l'any que ve, un 15% respecte als comptes de 2014 i el mateix que en 2015. Es tracta del primer pressupost elaborat sota el marc del Pla Estratègic de Turisme, desenrotllat en col·laboració amb la Universitat Jaume I, que ha permés establir un full de ruta clar, realista i adaptada a les prioritats del sector turístic de Castelló.

A més, la edila ha destacat que entre les novetats per a l'any pròxim, destaca la presentació de l'Associació Gastronòmica de Castelló i de la programació de l'eclipsi total que tindrà lloc el 12 d'agost en la Fira Internacional de Turisme (Fitur). També està previst donar a conéixer la nova marca turística de la capital de la Plana que ja està elaborada --en castellà-- seguint les aportacions del sector turístic i que en estos moments disposa de dos propostes. "Una més moderna i una altra més clàssica i una porta logo i una altra no, per la qual cosa hi haurà en la que triar una de les dos", ha destacat la edila.

Quant al gerent del Patronat Municipal de Turisme, Miralles ha explicat que s'han presentat, de manera directa a l'Ajuntament, quatre candidats. Esta plaça ha hagut de tornar-se a traure a concurs després que cap dels aspirants que havia optat complira els requisits.

Quant al pressupost de Turisme per a 2026, Miralles ha remarcat que està dissenyat "amb cura perquè Castelló siga una ciutat referent des del punt de vista turístic enguany i on els nostres eixos estratègics són la col·laboració públic-privada i la desestacionalització turística, perquè Castelló es convertisca en un destí atractiu no sols en l'època d'estiu, sinó durant tot l'any. L'objectiu és consolidar la ciutat com un referent turístic integral, combinant promoció, esdeveniments culturals i gastronòmics, i l'enfortiment dels servicis i infraestructures turístiques”.

Una de les partides més rellevants ascendix a 438.000 euros en el capítol de gastos corrents, destinats a fomentar esta desestacionalització turística i a potenciar eixa oferta de Castelló en els seus diferents vessants i atractius de la mà de les empreses locals.

Ajudes

Respecte a les subvencions nominatives, es contemplen un total de 10 ajudes, amb una dotació global de 274.140 euros en total, destinades a reforçar la col·laboració públic-privada com un dels eixos estratègics per a la promoció turística de Castelló.

Quant al personal, es preveu un gasto de 723.607 euros, havent-se contemplat un possible increment del 2,5% sobre el salari pressupostat per a l'exercici 2025. Així mateix, en el capítol d'inversions reals es preveu un gasto de 73.500 euros.

