Castelló moderniza sus cementerios: tendrán nuevo crematorio y mejoras en los nichos

Castellón modernizará sus cementerios en 2026. La última junta del año del consejo de administración de la empresa mixta Nuevo Cementerio, que gestiona los dos camposantos de Castelló, el Nuevo y el de San José, hizo ayer balance de un "buen ejercicio económico".

Un 2025 en el que los ingresos se han incrementado un 11,7% con respecto al 2024, pasándose de 1,167 millones de euros a 1,321 millones, una facturación que crece por un motivo fundamental, según el gerente de la sociedad, Antonio Porcar: "El aumento de los servicios".

Hasta el 30 de noviembre, fin del año económico de la empresa, se han incrementado un 13% las incineraciones, un 3% las inhumaciones y se han renovado un 16% de los nichos del Nuevo Cementerio que se contrataron hace 20 años, cuando el espacio inició su actividad. "Todos estos factores suman una facturación mayor con respecto al pasado año de un poco más de 150.000 euros, con las tarifas congeladas desde 2021", ha explicado. "Se han gestionado más fallecimientos, con un envejecimiento cada vez mayor de la población, y eso se ha notado", ha señalado.

Incineración en un cementerio. / Brais Lorenzo

Actuaciones urgentes

En la reunión, presidida por el concejal de responsable de Cementerios en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, además de los datos económicos, se han avanzado las actuaciones que se realizarán el próximo ejercicio en las instalaciones municipales, entre las que destaca la inversión prevista de 200.000 euros para la renovación del horno crematorio del Nuevo Cementerio, que, en palabras de Porcar, "ya ha cumplido con sus 20 años de vida", sobre todo teniendo en cuenta el incremento de las incineraciones en Castelló en los últimos 10 años.

Tras informar de que el dispositivo especial de Tots Sants fue un éxito, sin incidentes, Porcar señaló que este 2026 va a acometerse una de las actuaciones más reivindicadas por la ciudadanía en San José: la impermeabilización de las terrazas de los nichos, que sufren de humedades y goteras, con filtración de agua en las cavidades en las que descansan los féretros. "Se ha previsto una dotación de 30.000 euros, para dar solución a este problema en un recinto de más de 200 años, que se acometerá cuando finalicemos el asfaltado de las calles, del que ya queda poco", ha señalado.