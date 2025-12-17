Municipal
Les claus de l'I Pla de Comerç Just i Consum Responsable de Castelló
El regidor de Cooperació, Vicent Sales, ha subratllat que “des de l'Ajuntament assumim un compromís clar i decidit amb la construcció d'un model econòmic i social més just i solidari”
L'Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb la ONGD Pankara EcoGlobal, reforça el seu compromís amb un model de consum ètic i sostenible mitjançant la posada en marxa de l'I Pla de Comerç Just i Consum Responsable, un document estratègic que consolida el reconeixement de la ciutat com a Ciutat pel Comerç Just des de 2023.
El regidor de Cooperació al Desenvolupament, Vicent Sales, ha subratllat que “des de l'Ajuntament de Castelló assumim un compromís clar i decidit amb la construcció d'un model econòmic i social més just i solidari”.
I afig: “Convidem a la ciutadania a participar activament. El comerç just no és només una forma diferent de comprar: és una manera de contribuir, des del local, en un món més just i solidari”.
Aquest pla té com a objectiu promoure relacions comercials més justes, visibilitzar el treball de xicotetes cooperatives productores i fomentar un consum responsable entre la ciutadania. Per a això, es contemplen accions formatives, campanyes de sensibilització i noves eines de reconeixement dirigides al comerç local.
Persones joves i comunitat educativa
Per part seua, la ONGD Pankara EcoGlobal acompanya a l'Ajuntament en la implantació del Pla, especialment en aquelles accions dirigides a persones joves i a la comunitat educativa.
El reconeixement com a Ciutat pel Comerç Just —obtingut al gener de 2023 i renovat a l'octubre de 2025— va ser possible després d'un diagnòstic territorial que va confirmar el compliment de criteris oficials del programa. En aquest context, el Ple municipal va aprovar l'I Pla d'Acció 2023–2025, que articula quatre objectius estratègics.
Entre les accions més destacades del Pla es troba la creació d'un distintiu municipal destinat a reconéixer als establiments compromesos amb el Comerç Just.
L'Ajuntament de Castelló, a través del Pla d'Acció per a Impulsar al Comerç Just i el Consum Responsable, està duent a terme les següents línies d'acció:
- Compromís institucional. Amb la introducció progressiva de productes de comerç just en dependències municipals —com a café, te o cacau— a fi de complir amb els criteris de compra pública ètica.
- Suport al comerç local, col·laborant amb les associacions de comerciants per a facilitar la incorporació de productes de comerç just en establiments de la ciutat, oferint informació, formació i visibilitat per als quals se sumen a la iniciativa. Es té previst la concessió del distintiu (segell) “Som Ciutat pel Comerç Just, Castelló de la Plana”, a establiments (hotelers, venda minorista, etc.) i entitats de la Ciutat, que complisquen requisits en oferir o utilitzar productes de comerç just.
- Sensibilització ciutadana, en centres educatius, mercats i espais públics, amb l'objectiu que cada persona conega l'impacte positiu que pot generar amb les seues decisions de consum.
El programa de Ciutats pel Comerç Just va tindre el seu origen a Anglaterra en 2001, i des de llavors són més de 2.000 municipis de 33 països a tot el món; entre elles la ciutat de Castelló de la Plana, que va obtindre el distintiu de “Castelló Ciutat pel Comerç Just" en 2023, sumant-se així en unes vint ciutats espanyoles, com Bilbao, Donosti, Madrid, Saragossa, Còrdova, Oriola, València, entre altres, aquest distintiu es manté en l'actualitat i reflecteix el compromís social de les nostres institucions, entitats i ciutadania.
