Sigue el 'culebrón': Compromís denuncia que el 25% de las multas impagadas de la ciudad de Castellón "son del concejal Ramírez"

Compromís per Castelló llevará al pleno municipal de este jueves una moción tras conocerse que el 25% de las multas y sanciones que el Ayuntamiento no llegó a cobrar en 2023 corresponden al concejal de Movilidad del gobierno del Partido Popular, Cristian Ramírez, según los datos oficiales facilitados por el propio consistorio. La coalición considera que esta información no puede quedar sin respuesta política y obliga a la alcaldesa Begoña Carrasco a dar explicaciones públicas y a aclarar qué ha fallado en la gestión municipal.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha advertido que “ante la evidencia de que una cuarta parte de las multas impagadas corresponden a un miembro del gobierno, la alcaldesa no puede mirar hacia otro lado”. Garcia ha añadido que “la señora Carrasco debe decidir si continúa encubriendo a su concejal o si, por el contrario, explica cómo es posible que desaparezcan más de cien sanciones”.

Compromís recuerda que las 104 sanciones atribuidas al concejal Ramírez no figuraban inicialmente en los listados oficiales de multas impagadas y que solo se conocieron gracias a la información facilitada por la Fiscalía y la Policía, después de que el gobierno municipal lo negara reiteradamente. Ante esta situación, la coalición considera necesario realizar un análisis riguroso sobre qué ha fallado en la gestión municipal, ya que no es aceptable que multas y sanciones desaparezcan sin ninguna explicación, y menos aún cuando corresponden a un miembro del gobierno. Compromís insta a la alcaldesa a aclarar qué ha ocurrido y a compartir esta reflexión con el resto de grupos municipales.

Ignasi Garcia es el portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

La formación advierte, además, de que esta situación se enmarca en una tendencia al alza de las sanciones no cobradas. En solo un año de gobierno del PP, el número total de sanciones pendientes se ha triplicado, pasando de 286 en 2023 a más de 900 en 2024. A ello se suma el incremento de los recibos del IBI no pagados en periodo voluntario, que han crecido cerca de un 20%. Unos datos que, según Compromís, “deberían obligar al gobierno municipal a una reflexión sobre qué está fallando”.

Declaración institucional por los interinos

Por último, en el mismo pleno municipal, Compromís impulsará una declaración institucional, que cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales, para exigir a la Generalitat Valenciana el pago inmediato de las nóminas pendientes del profesorado interino incorporado en septiembre y octubre, así como la adopción de medidas que eviten que estos retrasos se vuelvan a producir en futuros inicios de curso.