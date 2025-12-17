Denuncia del PSPV: sigue la polémica de los hinchables del Street Park

La portavoz del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha afirmado este miércoles que un informe técnico "elaborado desde el Patronato Municipal de Turismo ha confirmado que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, permitió la celebración el 13 y 14 de septiembre del parque de atracciones con hinchables Street Park con incumplimientos graves por parte de la empresa adjudicataria, irregularidades que supusieron un peligro real e innecesario para los usuarios, especialmente menores”.

El escrito, dado a conocer en las comisiones de estudio municipales, “confirma la absoluta irresponsabilidad del gobierno municipal de PP y Vox que preside la señora Carrasco, porque tenemos la constatación de que tanto la alcaldesa como la concejala de Turismo, Aranxta Miralles, miraron para otro lado porque dejaron que se celebrase el Street Park pese a no cumplir con los requisitos de seguridad que marca la ley”.

Dos meses después, “tenemos la constatación de que hubo serias deficiencias, que ahora el gobierno municipal pretende tapar con una mera sanción de 2.500 euros a la empresa adjudicataria, que efectivamente es responsable, pero que no esconde la absoluta y peligrosa dejadez de Begoña Carrasco y Aranxta Miralles, que avalaron un evento infantil que nunca tenía que haberse celebrado en estas condiciones”.

Para Patricia Puerta, “ya era escandaloso ver, como denunciamos en su día, que el documento para avalar la seguridad de los hinchables infantiles de Street Park, que debe hacerse de manera presencial, estuviese firmado por un ingeniero técnico industrial desde Torredelcampo, a 533 kilómetros de Castelló”. El informe aportado ahora nos revela “que el tema es gravísimo”.

"Riesgo de producir graves lesiones"

Este nuevo escrito deja constatados varios hechos “que ya denunciamos desde el PSPV, pero que en todo momento negaron desde el gobierno municipal.” Así, como recoge textualmente el informe técnico, ‘se ha verificado que no se han utilizado los contrapesos adecuados para el anclaje de los hinchables, incumpliendo ‘las condiciones técnicas establecidas en el contrato, las normas de seguridad exigibles para este tipo de instalaciones y las recomendaciones del fabricante y la normativa sectorial sobre elementos hinchables’.

Esta situación "ha generado riesgos por el ‘incorrecto anclaje de los elementos hinchables’, como ‘un peligro real e innecesario para los usuarios, especialmente menores, inestabilidad estructural de los dispositivos ante ráfagas de viento y riesgo de desplazamiento, vuelco o levantamiento, pudiendo producir lesiones graves".

Desde el PSPV lamentan esa “falta absoluta de control por parte del ayuntamiento, pues está claro que el Street Park nunca debió abrir las puertas en estas condiciones, y el ayuntamiento lo permitió”. Como señala Patricia Puerta, “estamos hablando de actividades donde los usuarios y usuarias son niños y niñas, y tenemos que ser absolutamente estrictos con el cumplimiento de la seguridad para evitar desgracias, como han sucedido en otras ciudades”.