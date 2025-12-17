Sociedad
Una institución social y centenaria de Castelló renueva su junta directiva. Aquí tienes sus nuevos retos
En 2025 ha organizado 151 actividades y ya tiene programadas cien para el próximo año
Una de las instituciones sociales más emblemáticas y queridas de Castelló y que, además, es centenaria, acaba de renovar su junta directiva tras la asamblea general que ha tenido lugar este martes. Así, Francisco Jáuregui ha sido reelegido por unanimidad como presidente del Real Casino Antiguo de Castelló y al que acompañarán durante los próximos cuatro años los siguientes socios:
Vicepresidente: Miguel Angel Mulet
Secretario: Angel Carlos del Pozo
Tesorero: Enrique Casado
Vicesecretario: Adrián Nicolau
Contador: Javier Rodríguez
Vocalías: José Blasco, Pilar Chiva y Carlos Murria como nuevas incorporaciones, y Tomas Hernández, María Carmen Miralles y José Nebot
Jáuregui, quien también desempeñó el cargo de secretario desde 2015 a 2019 y de vicepresidente de 2019 a 2022, se ha marcado tres retos para este mandato. El primero de ellos es incrementar la masa social, es decir, el número de socios, así como las empresas asociadas; continuar con la actividad pública socio-cultural ya que este año se han organizado 151 actividades y en 2026 hay previstas un centenar por el momento; y, por último, intensificar el mantenimiento y la rehabilitación del edificio ya que se ha incrementado la partida para tal efecto porque la última reforma fue en el año 2000. Otra de las cuestiones previstas por la nueva junta es la adaptación de los estatutos de la entidad al siglo XXI.
"Queremos fomentar también los encuentros distendidos de socios", ha explicado Jáuregui a este diario.
En cuanto al presupuesto para 2026 aprobado también por la asamblea es de más de 300.000 euros y las nuevas cuotas de los 400 socios son las siguientes: socios generales, 494,40 euros al año; socios jóvenes y viudas/os de socios, 257,09 euros al año; y la cuota para hijos de socios entre 18 y 30 años es de 154,08 euros anual.
