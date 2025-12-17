Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?

Ya hay hoteles de la capital llenos por esta causa

Cientos de japoneses visitarán Castelló el año que viene.

Paloma Aguilar

Castellón

Los japoneses invadirán Castelló el año que viene. Pero, ¿cuál es el motivo por el que cientos de personas de esta nacionalidad llegarán a la capital de la Plana a mitad de 2026? La causa no es otra que el eclipse total que tendrá lugar en la ciudad el 12 de agosto y que será visible solamente en España y Castelló el mejor lugar para ser testigos de este fenómeno astronómico, que tendrá su punto culminante a las 20.31 horas cuando el sol se oscurecerá de manera total por periodo de apenas 1 minuto y 34 segundos.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado este miércoles que el Ayuntamiento de Castelló invertirá remanentes para la promoción de este evento a través de las áreas de Turismo, Cultura y el Grau, si bien presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de enero la programación completa que girará alrededor de este eclipse. Hay hoteles llenos por esta cuestión, principalmente de japonenses, a los que les encantan los eclipses, ha destacado Miralles.

Por el momento, el Ayuntamiento de Castelló ha comprado más de 12.000 gafas para ver el eclipse y que repartirá entre los asistentes, tal y como ya publicó este periódico.

El consistorio está organizando también talleres infantiles y dirigidos de manera específica al público escolar, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones o talleres de fotografía especialmente diseñados para conseguir capturar este momento único, como va a ser este eclipse total del sol, de la mejor manera posible con la cámara fotográfica o con nuestros teléfonos móviles.

Este será el primer eclipse total visible desde hace casi 120 años, siendo la última vez en 1905. Además, al coincidir en verano y en periodo vacacional, hace esta cita especialmente atractiva tanto para los aficionados a la astronomía y a estos fenómenos, como para el público en general y turista”.

La climatología de Castelló favorece poder ver este eclipse en condiciones normales la observación del cielo en verano y se han actualizado los sistemas de proyección de la sala de Planetario.

