Los seis consejos de los bomberos de Castelló para disfrutar de una Navidad segura

Con la llegada de la Navidad es imprescindible extremar las precauciones a la hora de llevar a cabo las instalaciones eléctricas, principalmente en los abetos y los belenes que cada año adornan las casa de los castellonenses.

Por este motivo, y con el fin de evitar sustos y situaciones peligrosas, los bomberos del Ayuntamiento de Castelló han realizado seis recomendaciones de las que sería conveniente tomar buena nota.

Los seis consejos de estos profesionales son los siguientes:

Coloca el árbol de Navidad lejos de chimeneas, estufas y fuentes de calor. La instalación eléctrica del árbol de Navidad y del belén debe de estar bien hecha y revisada, sin nada de empalmes caseros, ni cables pelados ni aplastados. Utiliza siempre luces de Navidad certificadas y revisa muy bien la de otros años anteriores. Para conectar varios adornos utiliza siempre regletas certificadas y no sobrecargues nunca los enchufes. Recuerda siempre apagar las luces navideñas tanto por las noches como cuándo vayas a salir de casa. Ante cualquier incendio o emergencia, recuerda llamar al 112.

En el vídeo que han elaborado desde este área municipal, los bomberos de la capital de la Plana también desean una feliz Navidad a la ciudadanía.