Los seis consejos de los bomberos de Castelló para disfrutar de una Navidad segura

Los seis consejos de los bomberos de Castelló para una Navidad segura

Los seis consejos de los bomberos de Castelló para una Navidad segura

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Con la llegada de la Navidad es imprescindible extremar las precauciones a la hora de llevar a cabo las instalaciones eléctricas, principalmente en los abetos y los belenes que cada año adornan las casa de los castellonenses.

Por este motivo, y con el fin de evitar sustos y situaciones peligrosas, los bomberos del Ayuntamiento de Castelló han realizado seis recomendaciones de las que sería conveniente tomar buena nota.

Los seis consejos de estos profesionales son los siguientes:

  1. Coloca el árbol de Navidad lejos de chimeneas, estufas y fuentes de calor.
  2. La instalación eléctrica del árbol de Navidad y del belén debe de estar bien hecha y revisada, sin nada de empalmes caseros, ni cables pelados ni aplastados.
  3. Utiliza siempre luces de Navidad certificadas y revisa muy bien la de otros años anteriores.
  4. Para conectar varios adornos utiliza siempre regletas certificadas y no sobrecargues nunca los enchufes.
  5. Recuerda siempre apagar las luces navideñas tanto por las noches como cuándo vayas a salir de casa.
  6. Ante cualquier incendio o emergencia, recuerda llamar al 112.

En el vídeo que han elaborado desde este área municipal, los bomberos de la capital de la Plana también desean una feliz Navidad a la ciudadanía.

