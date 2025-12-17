Recomendaciones
Los seis consejos de los bomberos de Castelló para disfrutar de una Navidad segura
Consulta las medidas y toma nota
Con la llegada de la Navidad es imprescindible extremar las precauciones a la hora de llevar a cabo las instalaciones eléctricas, principalmente en los abetos y los belenes que cada año adornan las casa de los castellonenses.
Por este motivo, y con el fin de evitar sustos y situaciones peligrosas, los bomberos del Ayuntamiento de Castelló han realizado seis recomendaciones de las que sería conveniente tomar buena nota.
Los seis consejos de estos profesionales son los siguientes:
- Coloca el árbol de Navidad lejos de chimeneas, estufas y fuentes de calor.
- La instalación eléctrica del árbol de Navidad y del belén debe de estar bien hecha y revisada, sin nada de empalmes caseros, ni cables pelados ni aplastados.
- Utiliza siempre luces de Navidad certificadas y revisa muy bien la de otros años anteriores.
- Para conectar varios adornos utiliza siempre regletas certificadas y no sobrecargues nunca los enchufes.
- Recuerda siempre apagar las luces navideñas tanto por las noches como cuándo vayas a salir de casa.
- Ante cualquier incendio o emergencia, recuerda llamar al 112.
En el vídeo que han elaborado desde este área municipal, los bomberos de la capital de la Plana también desean una feliz Navidad a la ciudadanía.
