Festes fundacionals

Turis obrirà el XXX Concurs de Mascletaes de les Festes de la Magdalena 2026. I la resta de dies, qui dispararà?

A l'acte han estat les reines de les festes, Clara Sanz i Ana Colón

Turis obrirà el XXX Concurs de Mascletaes de les Festes de la Magdalena 2026. I la resta de dies, qui dispararà?

Kmy Ros

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Patronat de Festes de Castelló ha celebrat este dimecres el sorteig públic per a determinar l'orde de tret de les pirotècnies participants en el XXX Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló, inclòs en la programació oficial de les festes de la Magdalena 2026. Si bé fa unes setmanes va tindre lloc l'acte en el qual es van determinar, també per sorteig, les empreses que dispararien en este certamen, este dimecres l'acte públic per a determinar quin dia el faran ha tingut lloc a la sala Museu del Palau de la Festa.

El sorteig ha tingut lloc al Palau de la Festa de Castelló.

El sorteig ha tingut lloc al Palau de la Festa de Castelló.

Ha comptat amb la presència de la presidenta del Patronat de Festes, Noelia Selma; el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos; i les reines de les festes, Clara Sanz i Ana Colón. Ha actuat com a secretari del sorteig el secretari de la Junta de Festes, José Almela.

Mascletà de les festes de la Magdalena 2025.

Mascletà de les festes de la Magdalena 2025.

D'esta manera, el resultat de l'orde de tret ha sigut el següent:

9 de març de 2026 – Pirotècnia Turis

10 de març de 2026 – Pirotècnia Mediterraneo

11 de març de 2026 – Pirotècnia Pibierzo

12 de març de 2026 – Pirotècnia Alt Palància

13 de març de 2026 – Pirotècnia Globlal Foc

14 de març de 2026 – Pirotècnia Tamarit

15 de març de 2026 – Pirotècnia Hermanos Sirvent

Un altre moment del sorteig.

Un altre moment del sorteig.

D'esta manera, durant la setmana de celebració de les festes fundacionals i després de la mascletà inaugural, que serà disparada el primer dissabte per la pirotècnia guanyadora de l'edició anterior, este serà el calendari de trets per a l'any vinent en la setmana gran de Castelló.

