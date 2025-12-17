Más viviendas sociales en Castelló. El Ayuntamiento compra otro piso para ampliar este servicio

Castelló amplía su parque municipal de viviendas sociales con la compra de un quinto piso de estas características y a la que la junta de gobierno local dará luz verde este jueves, según ha confirmado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

De esta manera, Carrasco ha anunciado que “tal y como nos comprometimos, este equipo de gobierno hará efectiva la compra de cino viviendas sociales antes de 2026. Una promesa que tiene que ver con el compromiso que ha contado, además con el respaldo de esa cantidad de 1,5 millones de euros, la mayor cantidad en la historia destinada a la compra de vivienda social por parte del Ayuntamiento de Castellón”.

Así, la primera edila ha recordado que “el pasado 6 de noviembre se adquirió la primera de las viviendas y en la sesiones del 13 y 20 de noviembre la Junta de Gobierno Local aprobó la adquisición de otras tres viviendas más, a las que vamos a sumar un quinto inmueble en las próximas horas”.

En el caso de esta quinta vivienda, la primera edila ha adelantado que “desde el Ayuntamiento se va a adquirir el inmueble por importe de 110.961 euros”.

Begoña Carrasco ha vuelto a insistir en que “esta está siendo la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castellón. Porque la vivienda es en la actualidad la mayor preocupación de los castellonenses, de los españoles. Y frente a la inacción y la falta de medidas por parte del anterior gobierno municipal, que fue incapaz de adquirir ni una sola vivienda social en ocho años, estamos haciendo frente a esta demanda social, pasando de las palabras de otros a los hechos y las realidades”.

Viviendas en la ciudad

En cuanto al calado de estas iniciativas, la alcaldesa ha apuntado que “desde el gobierno municipal hemos activado el suelo para permitir la construcción en nuestra ciudad en torno a 4.000 viviendas en cinco sectores diferentes de la capital, con más de 40% de protección pública, además de la puesta en marcha para este próximo año de una línea de ayudas municipales para el Alquiler Joven, ya que es este colectivo uno de los principales perjudicados por los altos precios del mercado inmobiliario tanto en la compra como en el alquiler”. Las zonas dónde se construirán estos pisos son la Gran Vía, Censal, Donoso Cortés, Riu Sec y Soler i Godes, según publicó este periódico el pasado domingo.

“También hay que destacar la colaboración con otras administraciones, como es el caso de la cesión de dos solares a la Generalitat Valenciana que va a permitir la construcción de 123 viviendas de protección pública en la zona de Censal”, ha recordado también la alcaldesa.

Begoña Carrasco ha asegurado que “nuestro compromiso con las políticas de vivienda va a seguir durante todo lo que resta de mandato. Porque es lo que nos están demandando los castellonenses”.

La alcaldesa ha finalizado recordando que “seguiremos cumpliendo con la palabra dada como hemos demostrado con la adquisición de estas cinco viviendas sociales para ponerlas a disposición de las familias más vulnerables de nuestra ciudad, garantizando un derecho básico como es el de la vivienda, que permite mejorar la calidad de vida y asegurar un mejor futuro a estas personas con menos recursos”.