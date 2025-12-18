Así es el belén viviente más tradicional de Castelló

La llegada de la Navidad trae consigo la representación más tradicional de Castelló que tiene lugar en la capital de la Plana desde hace 29 años. Se trata del belén viviente de la parroquia San José Obrero que, bajo la dirección de José Edo, acoge en todas sus sesiones a más de mil espectadores que siguen de cerca este acto en el que participan, entre actores, actrices y personas trabajando detrás de la tramoya, en vestuario, maquillaje, escenografía, montaje, iluminación y sonido, más de 200 castellonenses.

La Virgen María, con San José y el Niño Jesús. / ERIK PRADAS

Y es que estas fiestas no estarían completas sin esta conmemoradora manifestación de fe y arte, reconocida por su capacidad para emocionar y que se ha convertido en un verdadero referente cultural y espiritual en Castelló así como un símbolo de tradición y belleza artística respaldado por entidades como el Ayuntamiento de Castelló y la Fundación Dávalos-Fletcher. Al belén viviente ha asistido la alcaldesa de Castelló, Bsegoña Carrasco.

Belén viviente, este jueves en Castelló. / ERIK PRADAS

Un año más, los vecinos han disfrutado este jueves --y también lo harán este viernes-- de este Misterio de Navidad que deja huella en el corazón de quienes lo viven desde 1996 y donde se representa con detalle los momentos clave del nacimiento de Jesús, incluyendo la lectura de la Calenda, los anuncios de los profetas, los desposorios de María y José, la Anunciación, el nacimiento en Belén y la adoración de los Reyes Magos.

Los pastores se dirigen a adorar al Niño Jesús. / ERIK PRADAS

Además, los asistentes también han podido gozar de la música en directo, a cargo de los coros parroquiales con más de 50 de voces y músicos, que añade un toque mágico a cada escena que ha tenido lugtar en el templo parroquial que se transforma íntegramente en un majestuoso escenario, gracias a decorados realizados por el maestro fallero Santiago Soro, y a un despliegue de recursos técnicos inusual para estas escenificaciones.