Castelló estrena oficina Acelera Pyme de la mano de Femeval

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) amplía su red de Oficinas Acelera Pyme con la puesta en marcha de un nuevo punto de atención en Castelló, concebido para reforzar y complementar el trabajo que ya desarrollan las entidades empresariales y profesionales de la provincia en materia de digitalización y competitividad.

La nueva Oficina Acelera Pyme Femeval Castelló, tal y como explican, nace con una clara vocación de colaboración, cercanía y coordinación, sumándose al ecosistema existente, para ofrecer a pymes, personas autónomas y emprendedoras un acompañamiento práctico y adaptado al tejido productivo.

La sede

El objetivo de la nueva oficina, con sede en el número 95 del bulevar Fuente en Segures del polígono Fadrell, es poner a disposición del tejido empresarial soluciones para contribuir a mejorar su competitividad y fomentar un ecosistema dinámico en torno a la digitalización.

Entre sus funciones se incluyen el asesoramiento individualizado, formación en competencias digitales, impulso del uso de herramientas tecnológicas y orientación en programas de ayudas públicas. La puesta en marcha de esta oficina se apoya en la experiencia acumulada por Femeval en Valencia desde 2021, un modelo consolidado que ha permitido acompañar en su proceso de digitalización a más de 4.500 pymes y personas autónomas.

En este periodo se han desarrollado 275 actividades colectivas con más de 5.500 asistentes, se han generado más de 19.000 visualizaciones on line, atendido cerca de 1.170 asesoramientos técnicos especializados y realizado más de 100 diagnósticos digitales. Todo ello se ha apoyado en una amplia red de colaboración formada por más de 40 entidades empresariales, tecnológicas e institucionales, al igual que se plantea ahora en Castelló.

La oficina, señalan, inicia su actividad con la voluntad de adaptar esta metodología a las necesidades específicas de la provincia, trabajando de forma coordinada con las organizaciones y agentes ya implantados en el territorio y situándose como un recurso útil al servicio de las empresas. En este marco, desarrollará gratuitamente jornadas, formaciones prácticas y encuentros especializados orientados a presentar herramientas digitales, casos reales de aplicación y tendencias tecnológicas emergentes, así como acciones específicas en el ámbito del emprendimiento digital, con sesiones dirigidas a convertir ideas en modelos de negocio viables.

"Espacio cercano, accesible y orientado a resultados"

“Queremos que el talento emprendedor de Castelló cuente con un espacio cercano, accesible y orientado a resultados desde el primer día”, destaca el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.

El nuevo espacio ofrecerá también un autodiagnóstico digital gratuito, consistente en un análisis del estado de situación digital y de una propuesta o plan de actuación con recomendaciones específicas ajustadas a la realidad de cada negocio. Este servicio se completa con asesoramiento individualizado, prestado por el equipo técnico de Fenevak a través de atención telefónica, correo electrónico, videollamada o de forma presencial.

“Tanto si se trata de una empresa consolidada como de un proyecto que está dando sus primeros pasos, la Oficina Acelera Pyme Castelló de Femeval trabajará para acompañar a cada iniciativa en su camino hacia un futuro más competitivo, tecnológico y conectado”, concluye Lafuente.

La oficina de Castelló forma parte de las 79 nuevos puntos Acelera Pyme que Red.es ha incorporado en la convocatoria de 2025. Y pasa a integrarse en una red que cuenta ya con cerca de 150 puntos distribuidos por todo el país. La iniciativa está impulsada por la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cuenta con una ayuda máxima del 80% del presupuesto subvencionable, financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Feder.