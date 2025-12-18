Castelló da luz verde a los 'nuevos' IBI y tasa de la basura para 2026. Así quedan

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha dado luz verde este jueves a las nuevas ordenanzas fiscales para 2026 y que hacen referencia al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y a la tasa de la basura junto a las bonificaciones previstas para el año que viene. Así, y tras un debate que ha enfrentado al gobierno local con la oposición, los asistentes han aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y Compromís, una bajada del IBI del 2% y un aumento del basurazo del 4% junto a varias bonificaciones para paliar este efecto, con el apoyo del PP y Vox y el no del PSOE y Compromís.

Durante sus intervenciones, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha afirmado que el gobierno local va a seguir "implementando medidas para mitigar el efecto del basurazo de Pedro Sánchez en los bolsillos de los castellonenses. Y este gobierno ha buscado proteger a los castellonenses, incorporando el sistema de bonificaciones más ambicioso que jamás ha tenido esta tasa”. Ha recordado que las bonificaciones son el descuento del 50% por realizar al menos 7 visitas al ecoparque tanto para propietarios, ampliando este 2026 esta medida también para los inquilinos que tendrán hasta el 1 de marzo de 2026 para acreditar sus visitas, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del año 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026; el 3% adicional por domiciliar el recibo; cuotas superreducidas para familias numerosas o bonificaciones de hasta el 20% de descuento para empresas que gestionen sus residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo de 2026. "Algunos vecinos pagarán menos tasa de la basura en 2026 que en 2024", ha remarcado Redondo tras hacer hincapié en que han realizado la tercera bonificación del IBI.

"Bajar la basura en batín y no hacer viajecitos al ecoparque"

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, Alberto Vidal, ha dicho que el gobierno central "ha robado la autonomía al ayuntamiento" con respecto a la tasa de la basura que es "obligatoria y específica para cubrir todo el servicio". "El Ayuntamiento ha aplicado la ley de Sánchez y esta subida está aprobada por el PSOE y Compromís", ha remarcado Vidal, quien ha dicho que los vecinos quieren bajar la basura con su "batín, tirarla en el contenedor y pagar la tasa y no hacer viajecitos al ecoparque".

Tanto la portavoz del PSOE, Patricia Puerta, como el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, han arremetido contra el aumento de la tasa de la basura.

Puerta ha dicho que el consistorio "tenía plena autonomía para aplicar la ley y lo han hecho con una tarifa plana por la nefasta gestión del equipo de gobierno local al incumplir el espíritu de la ley y rechazar los criterios objetivos en una decisión que es injusta".

Un momento del pleno de hoy en el Ayuntamiento de Castelló. / P. A.

Finalmente, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha dicho que esta "no es la tasa que necesita Castelló porque no rebaja la cantidad de residuos" y ha augurado que volverá a subir en 2027. "No explican a los comercios qué tienen que hacer para disminuir la tasa", ha afirmado.

Pago inmediato de los salarios atrasados al profesorado interino El pleno municipal también ha aprobado, con los votos a favor de todos los partidos políticos, una declaración institucional para exigir el pago inmediato de los salarios atrasados al profesorado interino. En el acuerdo de este texto, la corporación insta a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidad y Empleo “a abonar de manera inmediata todos los salarios pendientes al profesorado interino afectado por los impagos, sin esperar a nuevas fechas ni calendarios aplazados”. También se reclama “la implementación de mecanismos de gestión y control eficientes que garanticen que esta situación no vuelva a repetir-se en futuros cursos escolares”. Finalmente, la declaración muestra “el apoyo institucional del Ayuntamiento de Castellón al profesorado interino afectado, reconociendo su labor imprescindible para el buen funcionamiento de la educación pública”.

Partida Patos-Gumbau

Por otro lado, la sesión ha servido también para dar luz verde a la aprobación, con la unanimidad del pleno, del Plan de Reforma Interior (PRI)–M-57 en la zona de la Marjaleria que abarca la zona localizada en la franja delimitada por la Avenida del Mar y la Avenida Hermanos Bou, en la partida Patos-Gumbau, ha dicho el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo.

Tras la aprobación de este plan, se seguirán las siguientes actuaciones como la redacción de la documentación que formará parte del Programa de Actuación Integrada que se expondrá al público por el plazo de 45 días. Se procederá a la aprobación del PAI y del Proyecto de Urbanización que lo acompañará, resolviendo al mismo tiempo las alegaciones presentadas durante el plazo de información pública y se procederá a la elaboración y posterior exposición pública del proyecto de reparcelación. Posteriormente se licitarán las obras de urbanización de conformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado. El plazo de inicio de las obras es de 24 meses.