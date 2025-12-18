Municipal
Compromís per Castelló lamenta que la plaza del EACC siga en obras
Los valencianistas dicen que la alcaldesa anunció la recuperación del estanque exterior
Compromís ha constatado que la plaza del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) continúa en obras un mes después de que la alcaldesa, Begoña Carrasco, anunciara a través de sus redes sociales la recuperación y rehabilitación del estanque exterior. A día de hoy, la intervención en el entorno de la plaza no está finalizada y todavía hay trabajos en curso, una situación que contrasta con el mensaje de normalidad y de obra culminada que trasladó el gobierno municipal.
El concejal de Compromís Pau Sancho ha afirmado que “gobernar no es hacer anuncios en las redes sociales, sino acabar las obras y cumplir con la ciudad”. Sancho ha añadido que “Castelló necesita más gestión real y menos propaganda”.
Desde la coalición señalan que este caso ejemplifica una manera de gobernar basada “en el anuncio y el autobombo”, mientras la realidad de la ciudad avanza a otro ritmo. Compromís recuerda otras actuaciones anunciadas que siguen sin materializarse, como la llegada del TRAM a la playa o la reparación del carril del TRAM en el centro, anunciada sin un proyecto completo ni plazos claros. También apuntan al anuncio de la apertura del edificio de Borrull, que continúa cerrado pese a que la Generalitat ya ha completado sus actuaciones, con el Ayuntamiento todavía pendiente de resolver las suyas.
En este sentido, la coalición reclama una gestión basada en hechos y plazos reales, y no en “anuncios de cara a la galería que después no se materializan”.
