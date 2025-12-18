Directo: Pleno de diciembre en el Ayuntamiento de Castelló
En la sesión se discutirá la aprobación de las ordenanzas fiscales del 2026
Redacción
El ayuntamiento de Castelló acoge el pleno ordinario de diciembre, en el que se discutirá la aprobación de las ordenanzas fiscales del 2026.
Los otros puntos del día son:
- Dación de cuenta de los informes de la empresa auditora, colaboradora de la IGM, y de control financiero de la Intervención General Municipal, relativos a la auditoría de cumplimiento de la Sociedad Reciplasa, correspondiente al ejercicio 2024
- Dación de cuenta del informe definitivo de la Intervención General Municipal relativo a la auditoria de autorizaciones/concesiones administrativas del Patronato Municipal de Fiestas en el ejercicio 2024, incluido entre las actuaciones del Plan Anual de Control Financiero 2025 5º
- Aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior PRI-M-57, situado en la franja delimitada por las avenidas del Mar y de los Hermanos Bou
- Inclusión de Reinventhadas, Asociación de Mujeres Emprendedoras, en la composición del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres
En el despacho extraordinario se incluyen los siguientes puntos:
- Moción del grupo municipal Socialista para hacer frente al odio y defender la convivencia para que Castellón sea un lugar seguro, inclusivo y orgullosamente democrático
- Moción del grupo municipal Compromís por Castelló, con enmienda del grupo municipal Socialista, para denunciar para mejorar el sistema de cobro y la gestión en la recaudación de sanciones y recibos municipales
- Declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos municipales para exigir el pago inmediato de los salarios atrasados al profesorado interino
