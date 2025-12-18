El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece

El edificio Borrull ya presta servicio a la ciudadanía tras 48 meses de obras y después de casi 20 años desde que la Audiencia Provincial se ubicara en la Ciudad de la Justicia. Una vez finalizados los trabajos y concluido el traslado a estas dependencias que comparten el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat valenciana, ha sido la administración autonómica la primera en poner a disposición de los castellonenses los departamentos del centro base y la sección económica, la dirección territorial de Justicia, servicios sociales (ya dan citas a todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad, por ejemplo), igualdad y vivienda (también se está habilitando la zona que acogerá la Entitat Valenciana de l'Habitatge en la ciudad). De esta forma, los vecinos ya pueden acudir al edificio para realizar estas gestiones, según ha confirmado fuentes oficiales y tal y como ha podido comprobar in situ el periódico Mediterráneo.

La dirección general de Patrimonio "ha cumplido el compromiso con Castellón para la atención integral de las políticas sociales entre distintas administraciones en un mismo espacio", han destacado las mismas fuentes, quien también han remarcado que la primera semana de enero Labora también comenzará a atender a los vecinos en estas dependencias que, con esta incorporación, estarán abiertas al cien por cien.

Acceso principal al edificio de Borrull de Castelló. / KMY ROS

En cuanto a la zona que ocupará el consistorio, todavía no hay fecha prevista del traslado porque este mismo mes el Ayuntamiento ha sacado a licitación el mobiliario. El equipo de gobierno local prevé ubicar en Borrull los Servicios Sociales del distrito Centro de Castelló y los municipales que ahora están en Quatre Cantons, así como la atención al público. Las concejalías de Igualdad, Familia y Empleo del Ayuntamiento ocuparán dependencias del edificio, igual que la Oficina de la Discapacidad.

Estas dependencias del consistorio estarán en la planta baja completa, en la zona que recae a la avenida Hermanos Bou, y lo mismo en la primera y la segunda planta. La tercera será compartida con otros servicios de la Generalitat y el salón de actos de la planta sexta y el acceso al patio central además de una terraza superior, también serán compartidos.

El moderno edificio, donde predomina el cristal y la cerámica, es un cuadrado y con un patio central.

De 2021 a 2025

Hay que recordar que el actual edificio se levanta en el solar donde en el año 1970 se construyó la Audiencia Provincial y que prestó servicio en la céntrica plaza Borrull hasta 2006. En esa fecha se trasladó al PAU Taxida donde hoy está la Ciudad de la Justicia.

En mayo de 2021, la Generalitat valenciana, que por aquel entonces presidía el socialista Ximo Puig, comenzó a construir estas instalaciones modernas y los trabajos se prolongaron hasta diciembre de 2024, concluyéndolas el gobierno autonómico del PP. Tras la recepción de obras, ese mes, tuvo lugar una visita institucional que presidió el ex president Carlos Mazón y un año después de acto, el recinto ya está en funcionamiento.