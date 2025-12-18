Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información

La estación de Adif de Castelló es la primera de la provincia en disponer de un novedoso sistema digital que facilita la información sobre la llegada y salida de los trenes. Es habitual que tanto los pasajeros como quienes esperan la llegada de un viajero estén pendientes de los paneles informativos repartidos por la estación. Con la novedad implantada por el gestor de infraestructuras ferroviarias, este paso solo será necesario una única vez.

Mediante el uso de un código QR presente en las pantallas, los usuarios pueden replicar en sus teléfonos móviles toda esta información. Según Adif, incluirá "toda la información de salida y llegada de trenes, vías asignadas y otros datos, siempre actualizados en tiempo real, y así consultarlas desde cualquier lugar, sin necesidad de permanecer junto a esos grandes monitores de las terminales".

Información en tiempo real desde el móvil

Por el momento, este sistema se ha implantado en unas 200 estaciones de toda España. La de Castellón es pionera en el ámbito provincial, a la espera de que se extienda al resto de estaciones del territorio.

Entre las ventajas, la empresa pública destaca que no requiere la descarga de ninguna aplicación y que "mejora la experiencia de paso de los pasajeros por la terminal, dado que les permite moverse por toda ella, sus establecimientos comerciales y el exterior, sin tener que permanecer junto a las grandes pantallas de la estación para conocer la vía asignada a su tren, su horario o cualquier otra información de utilidad".

Utilidad en servicios con incidencias

Además, el sistema garantiza el acceso a la información incluso en caso de incidencias en los paneles físicos. La funcionalidad resulta especialmente útil en servicios como los Cercanías, que registran con frecuencia alteraciones en los horarios y en el paso de trenes.

De forma paralela, la compañía Renfe ha habilitado recientemente una página web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de Cercanías, así como comprobar si circulan puntuales o con retraso en su paso por las diferentes estaciones.