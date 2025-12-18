Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Alerta: otro parque de Castelló 'bajo la lupa' por más posibles envenenamientos de perros

Propietarios de estas mascotas ya denunciaron la misma situación en los espacios verdes de Geólogo Royo (avenida Chatellerault) y Las Rosas (PAU Censal)

Alerta: otro parque de Castelló 'bajo la lupa' por más posibles envenenamientos de perros

Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La historia se repite pero esta vez en otro parque de la capital de la Plana. Si hace unas semanas saltaban las alarmas ante un posible envenenamiento de perros en los parques Geólogo Royo (avenida Chatellerault) y Las Rosas (PAU Censal) sin que por el momento la Policía Local de Castelló haya detectado las causas del malestar que sufrieron algunos de ellos tal y como alertaban sus respectivos propietarios a través de diferentes grupos de whatsapp, ahora es el parque Ramón James Boera, enfrente del centro comercial Salera y junto a Gasma, el que está bajo sospecha. Hay que recordar que los agentes policiales recogieron muestras del agua del estanque de Geólogo Royo para analizarla y detectar si la causa del malestar en los animales pudiera tener ahí su origen sin que, por el momento tengan resultados.

Además, en Vila-real también se produjo la semana pasada la misma situación. En esta localidad fallecieron varios perros por presunto envenenamiento y otros resultaron afectados, por lo que la Policía Local ha abierto una investigación de este caso.

Entrada del parque Ramón Jame Boera de Castelló.

Entrada del parque Ramón Jame Boera de Castelló. / MANOLO NEBOT

Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, al menos tres perros habrían podido resultar intoxicados en el parque Ramón Jame Boera y, como consecuencia de esto, uno habría muerto, otro estaría muy grave y un tercer, a salvo. Fuentes veterinarias han asegurado que el malestar comienza en los perros con un cuadro de dolor abdominal, posibles vómitos y/o diarreas y en uno o dos días les afectan problemas respiratorios con edema pulmonar. Por eso alertan de que si los usuarios de este recinto ubicado en la zona sur de Castelló detectan alguno de estos síntomas en sus mascotas, deben acudir de inmediato al especialista veterinario.

Interior del recinto verde, en el sur de la ciudad de Castelló.

Interior del recinto verde, en el sur de la ciudad de Castelló. / Manolo Nebot Rochera

Este diario se ha puesto en contacto con la Policía Local de Castelló y fuentes de este cuerpo de seguridad han asegurado que la Unidad especializada de Protección del Medio Ambiente y Bienestar Animal (UPROMA) está investigando el motivo de este posible envenenamiento de perros en este nuevo parque de la capital de la Plana.

Noticias relacionadas y más

Ante esta situación que al parecer se vuelve a repetir en la ciudad, los propietarios de perros se han puesto en alerta y aconsejan llevar con bozal a sus mascotas cuando los saquen a pasear para evitar que puedan comer algún producto o beber algún líquido que pueda ser la causa de este malestar y situación peligrosa para los canes.

TEMAS

