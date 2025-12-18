Si quieres escuchar villancicos en Navidad y ser solidario, no te pierdas este acto en Castelló

Los jóvenes de la Familia Consolación llenarán de música y solidaridad las calles de Castelló con motivo de la Navidad el próximo sábado 20 de diciembre, desde las 12.00 a las 21.00 horas en el transcurso de un acto en el chaflán del edificio Quatre Cantons (entre las calles Colón y Enmedio). Un espacio que e convertirá en un escenario improvisado donde estos jóvenes castellonenses interpretarán canciones navideñas con un fin solidario y cuyos beneficios se destinarán al proyecto Bienestar, una iniciativa de Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón.

Esta propuesta busca dar apoyo psicológico y social a jóvenes de la provincia que lo necesitan, y con el dinero recaudado de la campaña navideña Cáritas contratará a dos psicólogas. El proyecto ya está en marcha y ha cambiado vidas a decenas de jóvenes, y en 2026 quieren alcanzar los 120.

Los Villancicos Solidarios nacieron hace ahora 20 años vinculado al Voluntariado Consolación del Hospital Provincial, donde grupos de jovenes cantaban villancicos para recaudar fondos para proyectos de cooperación internacional. Hoy en día, es un evento musical en pleno centro que reúne a cientos de personas con ganas de aportar y cambiar vidas desde lo pequeño y sencillo.

Hay que recordar que el Movimiento Consolación para el Mundo (MCM) está vinculado a las Hermanas de la Consolación y lleva más de 40 años realizando actividades de ocio educativo en base a valores cristianos para edades muy diversas, especialmente. Cada Navidad, realizan una campaña con fines benéficos, y la actividad que más destaca siempre son los Villancicos Solidarios.