Las seis mejoras más importantes en el aeroclub de Castelló. Plazos y canon tras 67 años

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves el expediente para la adjudicación directa a favor del aeroclub de Castellón de la concesión demanial del inmueble municipal, por un periodo de 10 años y que permitirá, por un canon de 15.000 euros al año, regularizar la situación del recinto y realizar las mejoras que los socios consideren oportunas.

De esta forma, dejará de estar en precario en unos terrenos municipales que ahora le son cedidos para el uso, mantenimiento y gestión de su actividad, destinada, principalmente, al ejercicio de la aviación general y deportiva, ya que este ha sido el uso para el que fue concebido desde su construcción, así como, con carácter accesorio, a aquellas otras actividades que complementen y no sean incompatibles con dicho uso, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno local de Castelló. / Mediterráneo

“Esta medida responde al interés del consistorio por poner fin a un problema que se arrastraba desde hace décadas y por regularizar la situación patrimonial del complejo, adaptándola a las determinaciones del régimen jurídico aplicable a los bienes municipales, garantizando la continuidad de la actividad del aeroclub que tan positiva resulta para nuestro Turismo”, explica Vicent Sales.

Por su parte, el presidente del aeroclub, Yuri Rabasa, ha destacado a este rotativo que ahora se abre una exposición al público del documento de un mes y durante este periodo el convenio se presentará a la asamblea, por lo que se firmará a principios del 2026. La situación de las instalaciones se regularizarán tras 67 años y las principales mejoras que se realizarán por parte de los socios son el arreglo de la pista, de los hangares desmontables para dar servicio a los aviones, la rehabilitación de los hangares históricos, la adecuación de las aulas, adecentar los baños y el resto de las dependencias y sacar a concurso para su explotación y rehabilitación del antiguo restaurante Aladín --en la actualidad en situación de ruina-- que también sería sede social del aeroclub. La cesión de las instalaciones para 10 años no da derecho a recuperar la inversión que se realice en el recinto.

Rabasa ha mostrado su satisfacción "por haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento porque tanto uno como el otro hemos tenido que hacer cesiones y este acuerdo favorece a la ciudad y a la aviación civil de Castellón que entre todos debemos mantener". "Se abre una etapa de ilusión y con mucho trabajo por delante", ha finalizado Rabasa.