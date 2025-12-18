Toni 'El Figuero', 'Adelantat' de l'Aljama 2026 en Castelló

Antonio Sebastián Nebot, conocido popularmente como Toni El Figuero ha sido elegido Adelantat de l’Aljama 2026. La asociación cultural ha querido distinguirlo por ser un personaje popular de la ciudad que ha preservado un elemento típico de la repostería tradicional, asociado a nuestras fiestas, y tomará el relevo de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos, que ha ostentado el cargo en 2025.

Cabe destacar que el cargo de Adelantat le otorga la presidencia honorífica de esta asociación cultural y desfilará con l'Aljama en el Pregó, en lo alto de la carroza noble. El nombramiento se hará oficial tras la cena de gala anual que organiza esta entidad, que tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026.

Toni Sebastián, junto con su inseparable mujer, Paquita Cardo, forman parte del imaginario colectivo castellonense; en su parada de venta ambulante, han ofrecido durante décadas las preciadas figues albardaes en todas las fiestas de la ciudad. Es miembro de una saga familiar dedicada a esta tarea, que comenzó en los años cuarenta del siglo pasado, con su madre, Anita ‘la monsagua’, que montaba su parada allí donde la requerían. Ahora, una vez jubilado, ha cedido el testigo a su hijo, Antonio Sebastián Cardo, y a su nuera, Mati Charquero, que regentan la Botiga de la Figa, establecimiento ubicado en la calle San Félix. En la botiga se puede degustar la típica figa albardà, churros con chocolate y otras delicatessen a base de figa y otros dulces, tanto para tomar en el propio local como para llevar. La saga continúa.