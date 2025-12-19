Castelló se consolida como Capital del Deporte. Recuperará los campos federativos y construirá otra ciudad deportiva 'gemela' del Chencho

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado hoy que la ciudad se consolidará como Capital del Deporte con la recuperación de los campos federativos, ubicados en la avenida Hermanos Bou a la altura del club de tenis y que están sin uso desde hace 14 años y con la construcción de otra ciudad deportiva gemela de las instalaciones deportivas Chencho que ampliará estas dotaciones en 50.000 metros cuadrados.

Imagen de archivo de uno de los campos del Chencho, con nuevo césped. / Mediterráneo

La primera edila ha dado a conocer estas dos propuestas en el balance del 2025 que ha realizado con motivo del desayuno navideño que ha compartido con los periodistas de Castelló y que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento.

Fotografía de los periodistas de Castelló con el equipo de gobierno tras el balance y el desayuno navideño, este viernes. / Toni Losas

Con respecto a los campos federativos, Carrasco ha detallado que ya consta un acuerdo con la Federación Valenciana de Fútbol y que la Española también es consciente de este proyecto.

Imagen de archivo de unos niños jugando a fútbol en los campos federativos de Castelló. / Mediterráneo

En cuanto a la zona del Chencho, ha concretado que las nuevas instalaciones, en cuyo proyecto están implicadas más entidades, contarán con dos campos de fútbol nuevos y un pabellón, por lo que "gana Castellón, los clubs y el deporte de la ciudad". Además, la alcaldesa ha destacado que el 2026 será el año del deporte en la ciudad porque junto a estos dos anuncios, se sumará la celebración de la Supercopa de España Femenina en el mes de enero y en la que participarán equipos de la talla del Real Madrid o del F. C. Barcelona y la Vuelta Ciclista a España que también llegará a la capital de la Plana.

Durante su intervención, la alcaldesa Begoña Carrasco, que ha estado arropada por todo el equipo de gobierno local, ha destacado que en 2025 "hemos trabajado duro para seguir transformando Castellón y cumplir con la palabra dada, con más limpieza, más seguridad, un Castellón más verde, mejor transporte público,...". "Una ciudad viva que ha puesto en marcha la tercera transformación con un Castellón con mayor calidad de vida para todos". "Porque trabajamos con ilusión, con una escucha activa, coordinación de todas las áreas y pensando en los vecinos", ha continuado la máxima mandataria municipal, tras recordar que el 2026 contará con un presupuesto de 253 millones.

La alcaldesa Begoña Carrasco durante su intervención de este viernes. / P. A.

Ha recordado, también, que esta es la legislatura de la vivienda y ha enumerado los proyectos que se han desarrollado o que lo harán en 2026. Ha puesto especial hincapié en la ordenanza de movilidad sostenible donde se controlará a los patinetes, la Policía de Barrio, el plan pionero antiinundaciones en los colegios, la limpieza del Riu Sec, la apuesta por el plan de igualdad y por los servicios sociales, el I Plan contra la Soledad no Deseada, el plan de renaturalización de la ciudad y la próxima puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, el futuro Censal Parc, el contrato de 187 millones del nuevo contrato del transporte público, el Bicicas renovado, la obra de reforma de la avenida Ferrandis Salvador, la compara del Cine Rex y la reforma de la Marina del Grau.

La alcaldesa ha recordado que la ciudad contará con 13 millones de los fondos europeos y que el año que viene empezará la reforma del Mercado Central, ya se ha puesto a disposición de los vecinos la nueva fase del párquing de Renfe con otras 116 plazas, el nuevo contrato de la limpieza se ha adjudicado por 26 millones y se han inaugurado dos colegios (Sebastián Elcano y Maestro Canós). Finalmente, Carrasco ha destacado que Castelló cuenta con una nueva Junta de Fiestas y otros estatutos, que ha sido adjudicada la dirección de obra y la redacción del proyecto del nuevo Hospital General y que la Autoridad Portuaria ha cedido el jardín del Puerto al Ayuntamiento para su adecuación.

Bajada de impuestos y el topónimo

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Antonio Ortolá, ha dicho que Castelló "tiene un gobierno que se preocupa por sus ciudadanos" y ha puesto en valor el trabajo del ejecutivo local. Ha afirmado que se han bajado los impuestos, que la ciudad tendrá una zona de bajas emisiones "sin restricciones" y que este año se ha recuperado el topónimo bilingüe. La potenciación de la familia, el I Plan Estratégico de Turismo y la estabilización de la plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad municipal que se consolidará en breve han sido otras de las cuestiones a las que ha hecho referencia el concejal de Vox.