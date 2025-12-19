Compromís dice que Carrasco congela las ayudas sociales en Castelló

Compromís per Castelló ha denunciado que los presupuestos municipales del gobierno de Begoña Carrasco mantienen, por tercer año consecutivo, la congelación de las ayudas a entidades sociales de la ciudad, al tiempo que aplican un fuerte recorte en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Una decisión que, según la coalición, pone en riesgo proyectos imprescindibles para el bienestar de muchas familias de Castelló.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha advertido que “por tercer año seguido, la señora Carrasco mantiene congeladas las ayudas a entidades sociales que trabajan con personas con autismo, daño cerebral adquirido, enfermedad mental, drogodependencias o necesidades de apoyo social”. Garcia ha remarcado que “hablamos de centros de día y proyectos que funcionan con convenios municipales que no se han actualizado, mientras el coste de la luz, del personal, de los alquileres y de los servicios no ha dejado de subir”.

Ignasi Garcia, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Compromís alerta de que esta situación está poniendo en peligro la viabilidad de muchos proyectos sociales y puede acabar teniendo consecuencias directas para las familias. “Cuando se congelan las ayudas durante tres años, lo que está en juego es la atención diaria y el apoyo que reciben muchas personas y sus familias”, ha señalado Garcia.

La coalición alerta de que, paralelamente, los presupuestos reducen de forma significativa los recursos destinados a cooperación internacional y ayuda humanitaria. Las ayudas a proyectos de cooperación pasan de 278.000 a 150.000 euros, mientras que la partida de emergencias y catástrofes se reduce de 74.000 a tan solo 10.000 euros.

Compromís recuerda que Begoña Carrasco firmó en campaña electoral el compromiso de trabajar para alcanzar el 0,7% en cooperación internacional, un objetivo que no solo no se ha avanzado, sino que retrocede con estos recortes. La formación subraya que el gobierno municipal “ha asumido el discurso de Vox” en esta materia, con recortes en cooperación y ayuda humanitaria que, además, no han servido para reforzar las ayudas sociales en Castelló, que continúan congeladas por tercer año consecutivo.

Palestina fuera del presupuesto

Compromís lamenta también que el presupuesto municipal elimine cualquier ayuda al pueblo palestino, pese al “esperpento” vivido en la última modificación de crédito, en la que el PP escenificó una supuesta voluntad de ayuda que no se ha traducido en ninguna partida real. “La realidad es que la ayuda a Palestina no está en el presupuesto”, ha denunciado la coalición.

Ante este escenario, Compromís ha anunciado la presentación de enmiendas a los presupuestos municipales para recuperar la partida de ayuda a Palestina y garantizar el poder adquisitivo del tercer sector, después de tres años de congelación. La coalición señala que estas enmiendas responden a los compromisos que Compromís está dispuesto a cumplir, frente a un gobierno municipal que ha incumplido su palabra.