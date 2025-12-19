¿Quieres conocer a los premiados del XXV Concurso de Belenes de Castelló?

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este viernes el acto de entrega de premios de la XXV edición del Concurso de Belenes, una cita que alcanza este año sus bodas de plata y que fue recuperada en 2023 por el actual equipo de gobierno como una de las tradiciones más representativas de la Navidad en la ciudad.

Así, los galardonados han sido los siguientes: en la Sección de Grandes Belenes, el primer premio ha recaído en Carlos María Asensi Arnau; el segundo premio ha sido para Granja Vilarroig; el tercer premio para Consolación Fundación Educativa; y el premio a la originalidad para la Subdelegación de Defensa en Castellón. En la Sección de Asociaciones Vecinales y Centros de Personas Mayores, el primer premio ha sido otorgado a la Asociación de Vecinos y Usuarios San Bernardo; el segundo a la Asociación de Vecinos Bulevar Blasco Ibáñez; el tercero a la Comunidad Marillac Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul; y el premio a la originalidad a la Asociación Cultural Gaiata 15 Sequiol. En cuanto a los colegios, el primer premio ha correspondido al CEIP Isidoro Andrés; el segundo al Colegio Mater Dei; el tercero al CEIP Isabel Ferrer, que también ha recibido el premio a la originalidad y, con respecto a los particulares, el primer premio ha sido para José Eugenio Sánchez-Pantoja Domínguez y el segundo para M.ª Carmen Amorós Climent.

Ganadores del concurso de belenes junto a los concejales Selma y Cabañero y las reinas de las fiestas 2026. / Mediterráneo

El certamen forma parte de los más de 250 actos programados por el consistorio con motivo de las fiestas navideñas y está promovido por la concejalía de Participación Ciudadana.