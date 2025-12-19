Decenas de Papá Noel en patines invadirán Castelló este fin de semana

Decenas de Papá Noel invadirán Castelló este domingo en la tradicional Patinoel 2025, una iniciativa deportiva y solidaria que invita a la ciudadanía a patinar por las calles de la ciudad vestidos de este querido personaje o con motivos navideños con un objetivo solidario: llevar un juguete nuevo para niñas y niños que más lo necesitan, según ha explicado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, quien este viernes ha presentado este acto junto a Jessica Prieto, presidenta del Club Patí Castalia. Maica Hurtado ha puesto en valor esta iniciativa como “un ejemplo de deporte, solidaridad y convivencia familiar, y animo a la ciudadanía a sumarse a esta acción solidaria en un entorno festivo y navideño.”

Hurtado y Prieto, este viernes en la presentación de Patinoel 2025. / Mediterráneo

Patinoel es una patinada popular de aproximadamente 3,5 kilómetros, organizada por el Club Patí Castalia, que el año pasado retomó esta acción solidaria y que este año espera seguir creciendo en participación. La actividad tendrá lugar a las 11:00 horas, con salida desde el Paseo Ribalta, y está abierta a personas de todas las edades, en un ambiente festivo, familiar y participativo.

El recorrido discurrirá por algunas de las principales calles del centro de Castellón, entre ellas calle Zaragoza, plaza de la Paz, calle Herrero, calle Mayor, calle Caballeros y calle Enmedio, finalizando en la plaza de la Pescadería, punto en el que se realizará la recogida de los juguetes solidarios. Para esta edición, el Club Patí Castalia se ha unido a las asociaciones “Tú Donas, Yo Vivo” y Encuentros Deportivos Castellón, encargadas de organizar la recogida y distribución de los juguetes, que se destinarán a la planta de oncología infantil del Hospital de Valencia y a familias afectadas por la DANA en Paiporta.

Desde la organización se solicita que los juguetes sean nuevos y estén envueltos, por motivos de protocolos sanitarios de la planta de oncología infantil. Además, durante la jornada se sortearán regalos entre las personas participantes, donados por empresas colaboradoras del evento que en esta ocasión han sido Patronato de Deportes, Clínica Dra. Lledó Sales, Peluquería Jorge Gil, Familia Quiropráctica Castellón, CD Castellón, Dulzón, Dolç i Mes, Magic World Resort, Sphera Tile,Laser Games/Escape Game Castellón y El Señor Miyagi.

Patinoel forma parte de los más de 250 actos navideños organizados por el Ayuntamiento de Castellón dentro de la programación de Navidad y su participación continúa en aumento. Si en la edición anterior se contabilizaron 132 participantes, en la actualidad ya hay 185 personas inscritas, con la previsión de alcanzar cerca de 200 participantes. La participación es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa a través de la web www.clubpaticastalia.org.