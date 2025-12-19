Todos los detalles de la tradicional cena de la Pascuera del 'món de la festa'

Con la llegada de la Navidad, el món de la festa ha celebrado este viernes la tradicional cena de la Pascuera en la que ha tenido lugar el brindis de felicitación de estas fechas. Al acto, organizado por la Gestora de Gaiatas, han asistido la reina de las fiestas, Clara Sanz, junto a las damas de la ciudad; Na Violant d'Hongria, Victoria Arcos; y las madrinas y los presidentes de las gaiatas de la ciudad, además de la concejala de Fiestas, Noelia Selma; representantes de la Junta de Fiestas; y el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades.

Imagen de la tradicional cena de la Pascuera. / Toni Losas

Trs la cena, cada asistente ha recibido una Pascuera y, tras los parlamentos del presidente de la Gestora, José Antonio Lleó; el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos; y la reina, Clara Sanz, ha tenido lugar el brindis. El baile encabezado por el rotllo i canya ha puesto fin a la velada.

Por otra parte, los niños tendrán también su fiesta de Navidad el día 2 de enero con la organización de una merienda. A este evento asistirán la reina infantil, Ana Colón; las damas de la ciudad infantiles; así como las madrinas y presidentes infantiles.