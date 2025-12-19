82 enmiendas del PSPV al presupuesto 2026 de Castelló. Aquí las tienes una a una

El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado un total de 82 enmiendas a los presupuestos municipales del año que viene valoradas en 9,2 millones de euros, según han explicado este viernes la portavoz, Patricia Puerta, y el portavoz adjunto, José Luis López, acompañados por las concejalas Mónica Barabas y Mary Carmen Ribera.

Las propuestas de los socialistas para que se incluyan en las cuentas municipales de 2026 hacen referencia, principalmente, a cuatro grandes áreas que son la vivienda, política social, basurazo y movilidad sostenible y buscan "priorizar lo que la alcaldesa ha dejado guardado en el cajón”, ha destacado Puerta. La concejala ha destacado que las aportaciones que suman en las 82 enmiendas provienen de gastos comprometidos sin gastar y de partidas como la publicidad, LogistiCS y gastos diversos de alcaldía, además de propuestas cuya ejecución ha sido mínima año tras año.

Enmiendas socialistas al presupuesto municipal de 2026 para Castelló. / Mediterráneo

Más enmiendas del grupo municipal del PSPV. / Mediterráneo

Patricia Puerta ha destacado que “si ya 2025 ha sido un año vacío, la sorpresa viene con lo que ha preparado en este apartado la señora Carrasco para el año que viene: 44.000 euros. Vivienda, poca, pero de fachada, va sobrada la señora alcaldesa”. Además, la socialista ha denunciado que "si hay algo incalificable es la partida que van a aprobar para adquisición de vivienda social: 10.000 euros”. Desde el PSPV se amplía este apartado hasta el millón de euros, porque 10.000 euros es mofarse de las y los castellonenses y es un presentar un presupuesto ficticio, con promesas futuras que a saber dónde quedan, como ya nos han demostrado en estos dos años”.

Del total de 82 enmiendas, 27 de ellas se refieren a propuestas para el año que viene que el Partido Popular y Vox “habían dejado a cero euros, y muchas de ellas centradas en la movilidad urbana y en el medio ambiente, que ya sabemos que no importan nada al actual gobierno municipal”.

Para los socialistas, este ha sido el año del "basurazo" y ha acusado al equipo de gobierno de "estar desbordado, realizar una gestión caótica, abandonar a la ciudadanía y ser incapaz de aplicar bonificación alguna este 2025, manipulando la realidad y aplicando de forma irregular la Ley de Residuos”. Puerta ha dicho que la suciedad de la ciudad "es otro de los serios problemas a los que se enfrenta el ayuntamiento, aunque ya sabemos que a la señora Carrasco, tan preocupada que está con sus fotos de posado y por convertir el ayuntamiento en una empresa de saraos, se le ha olvidado todo lo que no sea plaza Mayor”.

Por su parte, José Luis López ha destacado que otra de las prioridades del PSPV son los colectivos sociales y más de 30 enmiendas se aumentan un 8% o se crean partidas nuevas, para mejorar los recursos económicos de todas ellas. En temas sociales y de cooperación al desarrollo, como ha explicado López, también se abren nuevas partidas, porque "de nuevo vemos cómo están acabando paulatinamente con las ayudas a la cooperación y cómo reducen las aportaciones para emergencias”. "Hoy en día hay que esperar dos años para el grado de discapacidad, hay convocatorias de convivencia intercultural sin resolver y no hay dinero para Palestina", ha concluido López.