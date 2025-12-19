Fallece Eduardo Mas, reconocido periodista y festero de pro en Castelló

Ha fallecido en Castelló, a los 78 años y tras una larga enfermedad, el compañero de profesión, periodista de reconocida trayectoria en Castellón e hipervinculado a las fiestas de la Magdalena, Eduardo Mas.

Deja tres hijos, Ruth, Edu y Ximo; hijos políticos, Juan, Cristina y Lola; y una nieta, Irene, con un especial recuerdo a su ya fallecida esposa, Irene.

Las exequias fúnebres tendrán lugar este sábado, a las 16.00 horas, en la concatedral de Santa María de Castelló. El velatorio será a partir de esta tarde, a las 17.00 horas, y mañana sábado, a partir de las 10.00 horas, en el tanatorio La Magdalena de la capital.

Eduardo Mas. / Mediterráneo

Periodista ante todo, Eduardo Mas siempre estaba al pie del cañón. Siempre le encontrabas al otro lado del teléfono y siempre con alguna anécdota que contar, alguna noticia que dar, o simplemente, dar cuenta de su experiencia para ofrecer contexto, en un momento en el que la experiencia en la información da calidad a la comunicación. Hablar de Eduardo Mas es hablar de Castelló, su Castelló, en fiestas, en Castalia con el CD Castellón de sus amores y desvelos; y en la calle, donde era conocido por varias generaciones de lectores, oyentes, 'orelluts' y festeros.

Las ondas, su casa profesional

Hasta sus últimas horas ha estado presente en las ondas. Aunque con un testimonio grabado hace ya unos años, en la tertulia ya en streaming, el pasado martes 16 de diciembre, en el homenaje que la UJI realizó a su compañero de viaje en la historia de la radio de Castellón, José María Arquimbau, en su nombramiento como presidente honorífico de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI), junto a Lorena Pardo, periodista d’Onda Cero Castelló i Raul Puchol, director de COPE Castellón; Jordi García Candau, exdirector general de RTVE; Xavier Latorre, redactor de RTVE, y la periodista Montse Arribas. Fue una de las últimas apariciones públicas de su voz, siempre, en la radio, que ahora queda para su recuerdo.

Varios periodistas, en una rueda de prensa de Chencho en el CD Castellón. / Mediterraneo

Estudió Magisterio, pero en seguida se dio cuenta que la radio era lo suyo. Y se lanzó. Aquel niño que, como él mismo contaba, se radiaba los partidos a sí mismo cuando iba a los partidos, entró a trabajar en la radio, en unos tiempos en los que voces como las de Chencho, Paco Pascual, Vicente Escura, Juan Enrique Mas, Manolo Monferrer, Xavier Manzanet, Maruja Oliveras, Emilia López, Mercedes Arcusa, Montse Arribas, Toni Alegre o Catalán Mínguez han informado, conmovido y entretenido a miles de castellonenses durante varias generaciones en un medio que sigue muy vivo a día de hoy.

Del CD Castellón ante todo

Su primer partido fue con 20 años en el campo de la Viña del Hércules, en una promoción de ascenso. En total, retransmitió 815 partidos del CD Castellón. «Sí, los tengo contados», confesaba a Enrique Ballester en Mediterráneo. «Creo que solo Andrés Felices ha visto más partidos del Castellón que yo». Su victoria favorita, contaba entonces, es el 4-0 del Castellón al Barcelona de 1973.

Eduardo Mas, en la plaza Mayor. / Mediterráneo

Redactor jefe y locutor albinegro en la Cope desde 1969 a 1990, y posteriormente en Onda Cero, en su faceta profesional ha desempeñado su labor también en medios escritos de la provincia desde Castellón Diario a Levante y Mediterráneo, donde ha sido redactor, jefe de Deportes, colaborador y columnista de Opinión. Reconocido es también su trabajo institucional.

Festero de pro

Pero es su alter ego festero, omnipresente desde su juventud, el que le daba la vida más allá del fútbol y de su familia. Fue presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat (de 1970 a 1975 inclusives), nueve años como prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta (1976-1983), donde permanecía como miembro del Consell Permanent; y durante 17 años miembro de la Junta de Festes, donde ha ostentado la vicepresidencia, según relataba en una entrevista como presidente del Colegio Apostólico de Castellón, cargo que ocupaba desde 1977.

El Colegio Apostólico de Castellón, en la Magdalena. / Mediterraneo

A Mas le fue conferido representar a San Bartolomé, desde siempre. «Sí, porque el anterior presidente del Colegio Apostólico, José Barberá Cepriá, también era San Bartolomé y por aquello de seguir la tradición cuando el Colegio Apostólico recayó en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta yo era el Prohom. Pensaron en nuestra sociedad para tomar el relevo y desde entonces sigo ostentando su representación. Seguiré siendo San Bartolomé hasta que Dios quiera», manifiestó el castellonense de pro. Descanse en paz.

Condolencias

Desde el CD Castellón, en su cuenta de X, "lamentan la pérdida de Eduardo Mas, periodista y orellut que cubrió la actualidad albinegra durante muchos años. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados. DEP".