Sanidad
El Hospital Vithas de Castellón activa la nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso
Está estructurada en áreas diferenciadas
El Hospital Vithas Castellón ha puesto en funcionamiento una nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), un espacio diseñado específicamente para atender a los pacientes que se someten a intervenciones que no requieren hospitalización. Con esta apertura, el centro da un paso más dentro de su plan de ampliación y modernización, que tiene como objetivo mejorar la capacidad asistencial del hospital y ofrecer a la provincia de Castellón unas infraestructuras sanitarias renovadas y de alto nivel.
Una de las principales novedades de esta ampliación es la recuperación de un quirófano que no estaba en uso y que vuelve a incorporarse a la actividad quirúrgica del hospital. Su puesta en marcha permite reforzar la capacidad operativa del centro, aumentar el volumen de intervenciones y mejorar la planificación de los procedimientos ambulatorios.
La nueva UCSI está estructurada en áreas diferenciadas: admisión, preparación preoperatoria, recuperación posoperatoria y altas, cuidadosamente diseñadas para ofrecer un entorno funcional, tranquilo y adaptado a las necesidades de cada paciente. Esta organización permite que las personas que se someten a una cirugía ambulatoria puedan completar todo su proceso en un mismo espacio, reduciendo tiempos de espera y mejorando su experiencia global.
