El Hospital Vithas de Castellón activa la nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso

Está estructurada en áreas diferenciadas

Imagen del nuevo servicio del Hospital Vithas de Castellón. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Hospital Vithas Castellón ha puesto en funcionamiento una nueva Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), un espacio diseñado específicamente para atender a los pacientes que se someten a intervenciones que no requieren hospitalización. Con esta apertura, el centro da un paso más dentro de su plan de ampliación y modernización, que tiene como objetivo mejorar la capacidad asistencial del hospital y ofrecer a la provincia de Castellón unas infraestructuras sanitarias renovadas y de alto nivel.

Una de las principales novedades de esta ampliación es la recuperación de un quirófano que no estaba en uso y que vuelve a incorporarse a la actividad quirúrgica del hospital. Su puesta en marcha permite reforzar la capacidad operativa del centro, aumentar el volumen de intervenciones y mejorar la planificación de los procedimientos ambulatorios.

La nueva UCSI está estructurada en áreas diferenciadas: admisión, preparación preoperatoria, recuperación posoperatoria y altas, cuidadosamente diseñadas para ofrecer un entorno funcional, tranquilo y adaptado a las necesidades de cada paciente. Esta organización permite que las personas que se someten a una cirugía ambulatoria puedan completar todo su proceso en un mismo espacio, reduciendo tiempos de espera y mejorando su experiencia global.

