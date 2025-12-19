El Lotero de las Gafas, el ‘influencer’ que reparte ilusión en Castelló a las puertas del sorteo: "Hay gente que necesita mucho el premio"

A tres días del gran día —este lunes se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad—, hay administraciones que ya viven la cuenta atrás con el pulso acelerado. Y en Castelló hay una que, además de vender décimos, ha sabido vender algo igual de valioso: una personalidad propia. Hablamos de El Lotero de las Gafas, uno de esos nombres que suenan a redes sociales… porque, de hecho, uno de sus empleados, Vicente, da vida a uno de los pocos loteros “influencers” que se mueven con soltura en Instagram, Twitter o Facebook, además de contar con página web.

Este trabajador de la Administración de Loterías número 1 de Castelló comenzó su andadura profesional repartiendo ilusión en noviembre del 2016. “Surgió la oportunidad y como es algo que teníamos en mente nos lanzamos”, recuerda. El balance, nueve años después, es el siguiente: “Estamos contentos por estos nueve años, aunque es un mercado difícil porque los márgenes son pequeños.”

Aun así, Vicente no se instala en la queja: “Con lucha y trabajo estamos saliendo hacia adelante.” Y ahí entra la clave diferencial que explica por qué El Lotero de las Gafas no suena a administración “de toda la vida. El tema de El Lotero de las Gafas viene porque un amigo mío publicista creó el nombre y la imagen corporativa”. No es casualidad, insiste, que el proyecto tenga una estética reconocible y un lenguaje propio: “El tema de la publicidad lo hemos tenido siempre muy en cuenta”. En un sector donde muchas veces manda la tradición, él decidió jugar otra partida.

La apuesta era clara desde el principio: “La idea era crear algo distinto a una administración normal, que la gente que venga note que está en otro sitio, tenemos pequeños detalles que nos hacen diferentes y a la gente le gusta”. En lo práctico, Vicente explica que su modelo mezcla lo digital con lo tradicional: “Vendemos online, pero principalmente es presencial como vendemos la lotería”. Este año, sin embargo, la recta final no ha sido tan buena como esperaban: “Nos ha afectado la lluvia de los últimos días, pero esperamos que en la recta final se anime la gente”.

El lunes, ‘Día D’

Con el sorteo encima, el horario se vuelve casi de maratón: “El domingo abriremos todo el día al ser el día previo al sorteo”. Y el lunes, cuando ya no quede nadie apurando la ventanilla, tocará mirar la pantalla como quien espera una llamada decisiva: “El sorteo lo viviremos con entusiasmo e ilusión. Es nuestro día”. Vicente describe ese momento con una sinceridad que pesa: “Ya no tenemos la vorágine de la gente comprando décimos. Veremos el sorteo por la televisión y esperemos seguir dando premios como hasta ahora porque la gente quiere quietarse muchos problemas”. Y ahí aparece la parte menos folclórica y más humana: “Algunos nos cuentan muchas historias que es imposible no empatizar con ellos, gente necesitada, en paro, con deudas…”.

Vicente, empleado de la Administración número 1 de Castelló. / Mediterráneo

Vicente también juega, porque en esta película todos quieren un papel: “Yo también juego décimos. Tengo que predicar con el ejemplo”. Sin excesos, matiza: “Tendré unos seis o siete décimos. Alguno que me gusta sobre todo”. Y cuando habla de premios, no vende humo: trae antecedentes. “El año pasado dimos un tercer premio en El Niño y en el 2017, un año después de coger la administración, unos 10 millones de euros en la Lotería de la Navidad.” Con ese historial, entiende bien la diferencia entre campañas: “La Lotería de la Navidad se vende mucho más que la del Niño”. Y hasta el calendario lo marca el público: “La de Navidad empezamos en verano y la del Niño, aunque llega en octubre, hasta que no pasa la de Navidad casi no empezamos a venderla”. Ahora, con el 22 a la vuelta de la esquina, a Vicente le queda lo de siempre: abrir, atender, resistir la última ola… y mirar la pantalla con la misma esperanza que quienes cruzan su puerta.