La representación del Betlem de la Pigà marca el inicio de la Navidad en Castelló y la de este sábado no ha sido una excepción.

Este año, el pasacalle, que ha recorrido el centro hasta el Teatro Principal con los casi 200 participantes ha congregado a numeroso público que no se ha querido perder el desfile. Una vez en el coliseo de la plaza de la Paz, la emblemática y popular obra creada por el poeta Miquel Peris y cuya música es de Matilde Salvador, ha comenzado a las 20.00 horas y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y otros concejales. La primera edila ha destacado que este evento « siempre es muy esperado y sorprendente, es una cita ineludible que nadie se quiere perder, por ser una representación de un belén costumbrista, fiel a nuestra tradición y arraigo castelloneros y es toda una seña de identidad».

‘Carabassa ben torrà, al Betlem de la Pigà' de Castelló: dos novedades y una sátira / Toni Losas

Este año, ha habido tres tres novedades. La primera de ellas fueron los tres niños Jesusets; la segunda el guiño a la actualidad, que en esta ocasión versó, en la escena de Herodes, sobre la elección de la línea en valenciano o en castellano en los colegios; y una tercera sobre la aparición de este rey en el escenario sobre una peaña a diferencia de otras ediciones que lo hace sobre un vehículo motorizado.

Otro momento de la representación este sábado en Castelló. / Toni Losas

Durante alrededor de dos horas, la música, los personajes populares, las escenas costumbristas y navideñas, la poesía, la danza y el humor propias de la capital de la Plana y que consolidan el sentimiento de pertenencia de los castellonenses se han ido sucediendo sobre el escenario, lo que arrancó los aplausos y risas del público en varias ocasiones. No faltaron las caracolas del Grau, la figura del ciego, la Virgen María, el Niño y San José, además de los pastores.

Y, por supuesto, la representación ha finalizado con el tradicional grito de carabassa ben torrà, la Betlem de la Pigà (que interpretó Paloma Lloret) y que han coreado todos los participantes en el acto junto al público.