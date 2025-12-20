Castelló también abrirá la oficina de Turismo de la plaza de la Hierba los domingos

El Patronato de Turismo abrirá la Oficina de Turismo ubicada en la plaza de la Hierba también los domingos, una medida con la que se refuerza la atención a visitantes y ciudadanía y se amplía el servicio de información turística durante toda la semana. Así lo ha anunciado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha señalado que “esta decisión responde a la necesidad de ofrecer una atención más completa en días de especial afluencia turística.”

Miralles ha explicado que “la apertura dominical de la oficina es fruto del compromiso del Patronato de Turismo por ofrecer información un día más a la semana, facilitando a quienes nos visitan el acceso a todos los recursos turísticos de la ciudad”. En este sentido, ha subrayado que “los domingos son jornadas especialmente importantes desde el punto de vista turístico, ya que concentran un elevado número de visitantes que aprovechan el fin de semana para conocer la ciudad y disfrutar de su oferta cultural y patrimonial”.

La concejala de Turismo ha incidido en que “esta ampliación cobra aún más relevancia durante las fechas navideñas. En Navidad, las oficinas de turismo juegan un papel fundamental, no solo para orientar a los visitantes, sino también para informar a la ciudadanía de todos los actos, actividades y detalles de la amplia programación que hemos preparado desde el Ayuntamiento. Es un periodo en el que la ciudad se llena de vida, con propuestas culturales, comerciales y de ocio, y es esencial contar con puntos de información abiertos y accesibles”.

Asimismo, Miralles ha destacado que “la Oficina de Turismo de la plaza de la Hierba es un enclave estratégico, tanto por su ubicación como por el volumen de personas que pasan por la zona, y mantenerla abierta los domingos permite mejorar la experiencia de quienes se acercan a conocer la ciudad, así como resolver dudas sobre la programación navideña y los principales atractivos turísticos”.

La responsable municipal de Turismo ha añadido que “desde el Patronato seguimos trabajando para reforzar los servicios turísticos, apostar por un turismo de calidad y ofrecer una atención cercana y profesional, adaptándonos a las necesidades reales de visitantes y vecinos”.

La Oficina de Turismo de la plaza de la Hierba mantendrá el siguiente horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas; los sábados, de 9:00 a 14:00 horas; y los domingos, de 10:00 a 13:00 horas.