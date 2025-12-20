Entierro
Castelló despide al reconocido periodista y castellonero 'de soca' Eduardo Mas
La exequias fúnebres han tenido lugar en la concatedral de Santa María y la familia ha estado acompañada por decenas de vecinos, compañeros de Mas y representantes de diversos colectivos festeros, entre otros
Decenas de castellonenses de diversos colectivos festeros, compañeros de profesión, amigos y vecinos en general se han despedido esta tarde del querido y reconocido periodista y castellonero de soca Eduardo Mas del Río, quien falleció este viernes tras una larga enfermedad a los 78 años.
Las exequias fúnebres han tenido lugar en una repleta concatedral de Santa María donde a las 16.00 horas ha entrado el féretro de Mas acompañado por sus hijos, Ruth, Edu y Ximo; su yerno y nueras; y su nieta junto a otros familiares y donde ha sido recibido por Josep Miquel Francés, amigo personal de Eduardo Mas y quien ha oficiado la misa.
Entre los asistentes al sepelio se encontraban la concejala de Fiestas, Noelia Selma; así como los miembros del Consell de Honor de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta; los del Colegio Apostólico; el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades; además de representantes de las secciones de la entidad; del CD Castellón; y de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat.
Durante la homilía, Francés, con profundo sentimiento, se ha dirigido al que ha sido su amigo desde siempre y del que ha destacado que era una persona de palabra y gran comunicador.
Uno de los momentos más emotivos ha llegado al final del funeral cuando su hija Ruth, en nombre también de sus dos hermanos, ha agradecido las muestras de apoyo y ha leído una carta dirigida a su padre donde le ha recordado.
Eduardo Mas fue toda su vida periodista, siempre al pie del cañón y un sabio de Castelló, de sus fiestas, de sus tradiciones, de su CD Castellón. Aunque estudió Magisterio siempre se dedicó a informar sobre lo que ocurría en su ciudad a través de las páginas de los diarios pero también desde las ondas.
Enamorado de las festividades castellonenses formó parte activa de diversos entes festivos, ya que fue presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat (de 1970 a 1975 inclusive), desempeñó el cargo de prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta (1976-1983) durante nueve años, donde permanecía como miembro del Consell Permanent; y durante 17 años miembro de la Junta de Festes, donde ha ostentado la vicepresidencia. Además, era presidente del Colegio Apostólico de Castellón desde 1977 donde representaba a San Bartolomé. Ahora ya estará junto a él.
Descanse en paz.
