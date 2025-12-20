Castelló destinará en 2026 casi 6 millones de euros a favorecer la inserción laboral

El Ayuntamiento de Castellón destinará un total de 5,8 millones de euros en el presupuesto de 2026 al área de empleo para seguir favoreciendo la inserción laboral con programas pioneros y en auge como la ‘Formación a la Carta’.

Son 13 los cursos de Formación a la Carta que se han ofrecido durante este año, en los que han participado un total de 172 personas y en el 2026 se prevé que sean 20 cursos, lo que confirma el crecimiento exponencial de esta iniciativa, que es pionera a nivel de toda España y que apuesta por la colaboración público-privada para responder a las necesidades reales del tejido empresarial.

El programa de Formación a la Carta cuenta con un 55,83 % de tasa media de inserción laboral, ha informado el Ayuntamiento de Castellón en un comunicado. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asegurado que "cuando las políticas de empleo se diseñan junto al tejido empresarial y pensando en las personas, los resultados se traducen en oportunidades reales de trabajo".

Imagen de un curso de panadería. / Mediterráneo

"Seguimos centrados en impulsar políticas útiles, cercanas y centradas en las personas, con el empleo como uno de los ejes estratégicos. Y lo hacemos poniendo a disposición de las personas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral, una serie de iniciativas que pueden ayudarles a encontrar un puesto de trabajo", ha añadido.

Se ha referido al Plan Propio de Empleo, en el que el 11 % de las plazas están reservadas a personas con discapacidad; también a través de los Talleres de Empleo o mediante la Agencia de Desarrollo Local, entre otras acciones. "Esta apuesta decidida por la formación y la empleabilidad no es fruto de la improvisación sino de los resultados obtenidos desde 2023, que avalan la eficacia del Pacto Local por el Empleo, y justifican este importante refuerzo presupuestario", ha argumentado.

Por su parte, el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha destacado que, con 11.488 las personas desempleadas inscritas en las listas de Labora en noviembre, frente a los 11.595 que había en el mes anterior, "la tasa de paro desciende hasta el 9,74 %, que hacía muchos años que no se daba en nuestra ciudad".

Acciones en 2026

Para el nuevo año se impulsará el III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029, en el marco del Pacto Local por el Empleo, que se elaborará a partir de la evaluación del plan anterior y mediante un proceso participativo con los agentes del territorio para definir de forma consensuada las líneas estratégicas que guiarán las políticas municipales de empleo y desarrollo local.

Ha recordado que este Plan también se sustentará en los mismos ejes fundamentales como es el de la participación en redes nacionales para el intercambio de buenas prácticas en materia de desarrollo local. Castellón será sede del III Congreso Nacional de Desarrollo Local, una cita de referencia en España que reunirá los días 24 y 25 de marzo de 2026 a 200 participantes y más de 160 administraciones locales, ha resaltado.

El Plan también cuenta con el Servicio de Formación que realiza itinerarios formativos y pone a disposición de la ciudadanía el tablón digital de formación para la difusión de recursos formativos de interés para la mejora de la empleabilidad. Junto a la formación, también se cuenta con herramientas como el Observatorio Socioeconómico de Empleo y el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES) como incubadora de negocios que ofrece a emprendedores y empresas apoyo para impulsar y consolidar proyectos.