Castelló destinará 5,8 millones a empleo con 20 cursos de formación 'a la carta'

El Ayuntamiento de Castelló destinará 5,8 millones de euros al área de empleo en el presupuesto municipal de 2026 con el fin de "mejorar la calidad de vida de los castellonenses y seguir favoreciendo la inserción laboral con programas pioneros y en auge como la formación a la carta" que llegará a los 20 cursos. Así lo ha afirmado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha destacado que el objetivo del equipo de gobierno es seguir centrado en impulsar políticas útiles, cercanas y centradas en las personas, con el empleo como uno de los ejes estratégicos.

Carrasco ha destacado que el Plan Propio de Empleo tiene el 11% de las plazas reservadas a personas con discapacidad y ha recordado la actividad de los tallerss de empleo y de la Agencia de Desarrollo Local.

“Esta apuesta decidida por la formación y la empleabilidad no es fruto de la improvisación, sino de los resultados obtenidos desde 2023, que avalan la eficacia del Pacto Local por el Empleo, y justifican este importante refuerzo presupuestario”, ha señalado Carrasco.

Por su parte, el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha compartido los los últimos datos de paro destacando que “en noviembre fueron 1.488 las personas desempleadas inscritas en las listas de Labora, frente a los 11.595 que había en el mes anterior de octubre, por tanto son 107 parados menos, por tanto, la tasa de de paro desciende hasta el 9,74%, que hacía muchos años que no se daba en nuestra ciudad”.

Acciones en 2026

En este contexto, para el nuevo año se impulsará el III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029, en el marco del Pacto Local por el Empleo, que se elaborará a partir de la evaluación del plan anterior y mediante un proceso participativo con los agentes del territorio, con el objetivo de definir de forma consensuada las líneas estratégicas que guiarán las políticas municipales de empleo y desarrollo local.

Así pues, el edil ha recordado que este Plan también se sustentará en los mismos ejes fundamentales, como es el de la participación en redes nacionales para el intercambio de buenas prácticas en materia de desarrollo local, donde ha recordado que Castellón será sede del III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Una cita de referencia en España que reunirá los días 24 y 25 de marzo de 2026 a 200 participantes y más de 160 administraciones locales.

Por otra parte, el Plan también cuenta con el Servicio de Formación que realiza itinerarios formativos y pone a disposición de la ciudadanía el tablón digital de formación para la difusión de recursos formativos de interés para la mejora de la empleabilidad. Junto a la formación, también se cuenta con otras herramientas como el Observatorio Socioeconómico de Empleo y el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES) como incubadora de negocios que ofrece a emprendedores y empresas apoyo para impulsar y consolidar proyectos. En la actualidad hay 10 proyectos alojados en el CIES. También ha reseñado la apuesta por los Premios al Talento Emprendedor del Estudiantado UJI y el Servicio de Orientación Laboral. Este último ofrece un acompañamiento personalizado para las personas que se encuentran en búsqueda de empleo o cambio profesional.