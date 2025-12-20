Denuncia de Compromís: los eventos de Borrull "inutilizan" el carril bici y el Bicicas en Castelló

El concejal de Compromís per Castelló Pau Sancho ha señalado que la concentración de eventos en la plaza Borrull "está inutilizando de manera reiterada el carril bici y el acceso al servicio de Bicicas, sin que el Ayuntamiento ofrezca ninguna alternativa a la ciudadanía. En los últimos meses, este espacio ha asumido buena parte de las actividades que antes se realizaban en la plaza Santa Clara, con un impacto directo sobre la movilidad sostenible y el uso de los servicios públicos".

En concreto, cada vez que se instalan casetas o infraestructuras temporales en la plaza, el carril bici queda cortado sin que se habilite ningún itinerario alternativo señalizado, a pesar de que Compromís ha reclamado en varias ocasiones, tanto en comisión como en el pleno, que el Ayuntamiento garantice recorridos alternativos cuando se ven afectadas infraestructuras de movilidad sostenible.

Plaza Borrull de Castelló. / Mediterráneo

Además, con la instalación del mercado de Navidad, la parada de Bicicas de Borrull ha quedado reducida prácticamente a la mitad, pasando de 28 bicicletas a poco más de una decena de plazas operativas. Se trata de un punto clave de conexión, con salidas de autobuses hacia Almassora, Vila-real, Borriana o Benicàssim, así como parada del TRAM hacia la UJI y el Grau, lo que está generando problemas continuos a las personas usuarias.

Sancho ha destacado que “hay gente que llega a Borrull y no puede coger una bicicleta o no tiene dónde dejarla porque todas las plazas están ocupadas, y acaba teniendo que desplazarse a otra parada”. Sancho ha insistido en que “no nos oponemos a que se hagan actividades, pero el Ayuntamiento tiene que encontrar un equilibrio entre los eventos privados y el uso cotidiano de los espacios públicos”.

Por otro lado, Compromís también pone el acento en el inicio del Camí la Plana, conocido popularmente como el recinto de las mascletaes, donde en los últimos meses se han celebrado diversos eventos que no se han ubicado en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme). En este espacio se han instalado una carpa de Oktoberfest, un circo o un campeonato de hamburguesas, ocupando de manera reiterada una pista de baloncesto que desaparece cada vez que se monta una actividad.

Tal y como señala la formación, esta dinámica elimina alternativas de ocio deportivo para la juventud y requiere que el Ayuntamiento planifique mejor el uso del espacio público. Compromís reclama que se garantice la compatibilidad entre los eventos festivos, la movilidad sostenible y el uso cotidiano de los espacios por parte de la ciudadanía, ofreciendo alternativas reales cuando se cierran servicios como el carril bici o instalaciones deportivas.