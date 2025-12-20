Toda la programación de los actos infantiles en los barrios de Castelló durante la Navidad

Las actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento de Castelló para las fiestas de Navidad también llegan a los barrios de la ciudad donde están teniendo un gran éxito desde este viernes y en los que continuarán este fin de semana junto a los eventos que se celebrarán en el centro de la capital de la Plana.

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha destacado el éxito estas actividades y los talleres navideños que han tenido a los más pequeños como protagonistas han llegado, en primer lugar, a los grupos Las Galeras, San José Obrero, San Agustín y San Marcos, Benadressa, Perpetuo Socorro, Tombatossals, La Guinea, Rafalafena, Las Brevas y grupo Reyes.

También fueron sorprendidos con la visita del club motorista Los Ángeles Guardianes, quienes vestidos de Papá Noel repartieron regalos, ilusión y muchas sonrisas entre los más pequeños. También el Vespa Club Castellón visitó los barrios en el marco de las rutas motorizadas navideñas. Todos los niños tuvieron la oportunidad de entregar personalmente sus cartas a sus majestades los reyes Magos de Oriente, a través del Cartero Real que esperaba impaciente anunciando que la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a la capital de la Plana, está cada vez más cerca.

Los Ángeles Guardianes han lelgado a los barrios de Castelló. / Mediterráneo

“No queremos que ningún niño ni niña se quede sin Navidad, por eso, nos encargamos de acercarla a los barrios, con más de 85 actividades este año y que forman parte de la programación navideña”, la señalado el concejal Paco Cabañero.

“Esta Navidad hemos querido dar más protagonismo todavía a los barrios con la decoración y la iluminación en sus calles, llegando a 35 de ellos, son 10 más que en 2023; también hemos incluido los ‘tardeos’ con actuaciones musicales, el ciclo de Cuentacuentos y otras actividades intergeneracionales pensando en el disfrute de toda la familia, de los vecinos y vecinas de todas las edades”, añade el concejal del área.

Próximas citas

Durante este sábado las visitas y talleres navideños en los barrios continuarán en el grupo residencial de La Guinea, la Choquera, Polígono Rafalafena, grupo Santa Teresa, grupo Santo Domingo, y también en la Marjaleria.

El cartero real recoge una carta de una niña. / Mediterráneo

Cabañero ha recordado que, “respecto al año pasado, hemos pasado de tener una programación con 50 actividades en los barrios a 80, lo que supone un tercio de los 253 actos de la programación navideña de toda la ciudad. Sin duda es una apuesta clara, firme y decidida por los barrios de nuestra ciudad, los barrios hacen ciudad y desde el gobierno municipal queremos reconocer la gran labor de las asociaciones vecinales invitando a todos a vivir la mejor Navidad en nuestra ciudad”.

Las próximas citas serán las zambombadas navideñas, el 24 de diciembre en el Grau y el 27 de diciembre en la Plaza Mayor. Y, además, este domingo está prevista la visita de Papá Noel por la tarde a la tenencia de Alcaldía del Grao.