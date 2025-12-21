Magdalena
Belén, Luna i Pablo reben al Palau al Carter Reial en una nit de nadales
La gaiata 7 Cor de la Ciutat tanca l’any amb una presentació 100% nadalenca arrelada amb les tradicions de la Pigà i de tot Castelló
Ja és Nadal a la gaiata 7 Cor de la Ciutat. La comissió de la plaça Cardona Vives va rebre la visita d’un Carter Reial molt convoiant i fester que va recollir les misives de les madrines del sector Belén Mateu Felip i Luna Pacheco Martínez, i del president infantil, Pablo Gil Archilés, juntament amb les de la presidenta, Pilar Gijón Ribera, en una presentació 100% nadalenca i amb un sabor tradicional del Castelló de sempre. Des del Ball de les Panderetes d’un Betlem de la Pigà que en aquell moment es representava al Teatre Principal fins a coreografies amb les nadales més representatives de les festes.
Una cita que va començar amb els portaestendars, Héctor Pallarés i Sergio Hernández, seguits de les col·laboradores Maria Martínez, Alexia González i Julia Lluch, donant pas a les màximes representants del 2025, les madrines, Beatriz Also, dama de la ciutat 2026; i Nora Beltrán, amb el president 2025, Alejandro Navarro.
Va ser la presidència 2026, amb Pilar Gijón i Pablo Gil, els que van rebre a la comissió infantil per a les festes de la Magdalena 2026, encapçalada per Maia Gopal, acompanyada per Víctor i Pablo Moreno; Sofía Archilés, amb Matteo Bellés; Gala Beltrán, amb Nael Andrei; i la madrina d’honor infantil, Ainara Elena Sánchez, amb el preside d’honor infantil, Liam Constantin Sánchez. Laura Pascual, del braç d’Israel Rodríguez, va obrir la comissió major, amb Ada i Noah Chabrera; Ruth Bort i Xavier Queral; Nuria Marqueño i Fermín Alegre; Belén Ballés, amb Joan Olsina; Irene Íñiguez, amb Ernest Olsina; Yaiza Campesino i Isarel Rodríeguez; i la madrina d’honor, Martina Pallarés, amb el vicepresident, Hermes Octavio Niño, abans de l’entrada de les madrines 2026, Belén Mateu i Luna Pacheco, de la mà de Pablo Gol i Pilar Gijón.
