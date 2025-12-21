Castelló invertirá 13,6 millones en un transporte público "útil y accesible" en 2026. Todas las novedades

El Ayuntamiento de Castelló destinará 13,6 millones de euros a la mejora y modernización del transporte público en autobús en 2026 tras incluir esta cantidad en el presupuesto municipal del año que viene que asciende a algo más de 253 millones. Una inversión que supone un incremento del 80% con respecto al 2025 y que permitirá adaptar este servicio a las necesidades reales de la ciudadanía.

Así lo ha explicado el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, quien ha destacado que entre las novedades destaca que la gestión del transporte en autobús entre Castelló y el Grau dejará de ser competencia de la Generalitat valenciana y pasará a ser municipal, "lo que permitirá mejorar de forma notable la frecuencia de paso, los horarios y la adecuación del servicio a las necesidades reales de las personas usuarias, facilitando los desplazamientos diarios entre el núcleo urbano y la zona costera".

El nuevo contrato contempla líneas específicas hacia la Marjaleria de Castelló. En la imagen, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez. / Mediterráneo

"Esta importante inversión en movilidad y transporte urbano es el resultado de escuchar a losvecinos y atender sus peticiones, transformando esas demandas en soluciones concretas. Apostamos por un transporte más moderno, útil, accesible y sostenible, con una mejora significativa de la conexión con el Grao”, ha proseguido el edil.

El nuevo contrato de transporte público urbano de la ciudad de Castellón, que se licitará próximamente y cuenta con una inversión de 187 millones de euros, se convertirá en el segundo mayor contrato municipal, solo por detrás del de limpieza. Para Ramírez, esto "demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con una mejor movilidad para todos, ya que el anterior contrato estaba obsoleto y no atendía todas las necesidades de la ciudadanía”. Las nuevas medidas a aplicar permitirán una renovación integral de la flota de autobuses, la reorganización y adaptación de las líneas actuales y una mejora general de las frecuencias de paso, con el objetivo de conectar de forma más eficiente todos los barrios de la ciudad.

Líneas nocturnas y líneas específicas

El nuevo modelo de transporte incorporará líneas nocturnas, dando respuesta a una demanda histórica de movilidad en horario nocturno, con nuevas conexiones que enlazarán zonas como Grapa y San Lorenzo, así como plaza de la Independencia (La Farola) con La Joquera. Además, se pondrán en marcha líneas específicas hacia la Marjalería y las urbanizaciones de montaña, mejorando la accesibilidad a estas zonas y garantizando un servicio más equilibrado y cohesionado en todo el término municipal.

Un TRAM más eficiente para 2026

Paralelamente, el Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la administración autonómica, apuesta por un TRAM más eficiente, con vehículos más modernos y sostenibles, que refuercen la conectividad con las playas de la ciudad, una mejora que será efectiva en el primer trimestre de 2026 y que contribuirá a un sistema de movilidad más respetuoso con el medio ambiente. Además, la Generalitat comenzará en enero la rehabilitación del carril del TRAM por el centro debido al mal estado que presenta.

A estas actuaciones se suma una profunda modernización del servicio de autobús urbano, con la digitalización del sistema, la implantación del pago con tarjeta y teléfono móvil directamente en los autobuses, la construcción de una nueva campa, la apertura de una oficina de atención ciudadana y la instalación de sistemas de videovigilancia en los vehículos, reforzando así la seguridad, la calidad y la eficiencia del transporte público urbano en autobús.