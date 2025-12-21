Ajuntament
Compromís adverteix que l’AVV Zona Centre segueix sense la seu promesa per Carrasco, comprometent la seua continuïtat
Ignasi Garcia: “L’alcaldessa ha de complir urgentment la seua paraula"
Compromís per Castelló ha reclamat a l’alcaldessa Begoña Carrasco que done una solució immediata a la situació de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Zona Centre, després de mesos sense que el govern municipal haja complit la promesa de facilitar una seu adequada per al desenvolupament de la seua activitat. La coalició recorda que l’Ajuntament es va comprometre fa temps a cedir un nou local a l’entitat, però que, a les portes de finalitzar el mes de desembre, esta solució continua sense arribar, posant en risc la continuïtat d’una associació amb una llarga trajectòria a la ciutat.
El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “la senyora Carrasco ha de complir urgentment amb la seua paraula, perquè no pot ser que una associació tan important per a la nostra ciutat com la de la Zona Centre haja de tancar després d’una promesa que el seu govern no està complint”. Garcia ha afegit que “una vegada més, el Partit Popular viu de la propaganda en lloc de donar resposta als veïns i veïnes que tant fan per Castelló”.
Des de Compromís subratllen que les associacions veïnals “són una peça fonamental de la participació ciutadana”, no només perquè vertebren la vida comunitària, sinó també perquè permeten escoltar les necessitats reals dels barris. En este sentit, Garcia considera “especialment greu” que, precisament al centre de la ciutat, “una entitat que agrupa i representa nombroses persones es veja abocada a perdre la seua veu per la manca d’un espai digne”.
La coalició recorda que l’Ajuntament de Castelló destina recursos i locals públics a diferents col·lectius i associacions, una línia de treball que Compromís considera positiva, però insisteix que el suport municipal ha de ser equitatiu i coherent amb els compromisos adquirits. “El que no pot ser és que esta associació no dispose del que li correspon, després d’haver rebut una promesa clara del govern municipal”, assenyalen.
Per tot això, Compromís reclama al govern municipal que garantisca, de manera immediata, una seu adequada per a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Zona Centre, complint amb la paraula donada i reforçant una participació ciutadana per a tots a Castelló, sense distincions.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar