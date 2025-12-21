Música
Estos son los mejores organistas que actuarán en la concatedral de Santa María de Castelló esta Navidad
Hasta el 28 de diciembre
La Concatedral de Santa María repite como sede nacional de la música sacra con el ciclo “Orgànics”. Un festival que reúne en Castelló a los mejores organistas de Europa, del 12 al 28 de diciembre, y que permite disfrutar de este instrumento en un marco incomparable.
Los seis conciertos de los que consta el ciclo, todos a las 21:00 horas, arrancaron con la participación de Felipe López, organista de la Real Iglesia de San Ginés de Madrid. Tras el concierto inaugural, tomarán el relevo prestigiosos músicos de Japón, Malta, Andorra, Lleida o Madrid. Augusto Belau, organista de la propia Concatedral, es el coordinador musical del ciclo impulsado desde la concejalía de Cultura.
Su máxima responsable, María España, ha destacado “la gran acogida que tuvo esta propuesta en 2024, convirtiéndose en uno de los ciclos mejor valorados por los castellonenses. Este año tenemos aún más presencia internacional y ya hemos comprobado el éxito que está teniendo entre los melómanos. Durante quince días, somos la capital española de la música sacra”.
El próximo concierto tendrá lugar este domingo 21 de diciembre, y su protagonista será Miquel González, profesor de órgano del Conservatorio de Lleida. El ciclo se reanudará el viernes 26 de diciembre, con la actuación del dúo Pablo Márquez & Adsuko Tanako, “Duo Concertante a Quattro”. La organista japonesa es la responsable de la Parroquia de San Nicolás de Valencia y ha sido premiada en diversos concursos de interpretación, entre los que cabe destacar el Concurso Internacional de órgano “Arp Schnitger” (Alemania). Finalmente, el domingo 28 de diciembre, cerrarán el ciclo Basilio Gomarín y Francisco Javier Jiménez, en un concierto de trompeta y órgano.
