Cabañero contesta al PSPV: “Los proyectos surgidos de la voluntad ciudadana siempre se materializarán en Castellón"

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, ha contestado a "los intentos de confundir a la ciudadanía por parte del PSPV-PSOE acerca de los presupuestos participativos" después de que la concejala socialista Anunciación Láinez afirmara este lunes que el ejecutivo local no había llevado a cabo algunos proyectos de este tipo de cuentas municipales.

Para el edil, resulta muy grave que, “una vez más, nos encontramos en un nuevo episodio de ‘querer liar a la ciudadanía’, donde el Partido Socialista miente descaradamente y sin ningún tipo de rubor”. Cabañero añade que a esta nueva falsedad hay que sumar la premeditación con la que actúan, ya que “esta misma mañana, en las comisiones municipales, se les han aclarado todas las dudas relativas a las inversiones de los presupuestos participativos. A pesar de ello, han preferido faltar a la verdad para generar incertidumbre entre los ciudadanos, cuando hasta hace bien poco hemos estado ejecutando proyectos de los años 2022-2023 que ellos se dejaron por hacer”.

Y es que, de todos los proyectos de los presupuestos participativos elegidos en el periodo comprendido entre los ejercicios 2024 y 2025, dos de ellos, la mejora y remodelación del parque Botánica Carmen Albert y de la plaza Miquel Soler, quedaron desiertos en el proceso de licitación. Esta circunstancia obligó a volver a licitarlos, algo que ya se ha hecho recientemente para cumplir con el firme compromiso que el equipo de gobierno mantiene con los ciudadanos de ejecutar la totalidad de las inversiones incluidas en los presupuestos participativos.

A juicio de Cabañero, esta actitud del PSPV-PSOE se traduce “en el malestar permanente de los socialistas al comprobar que el actual equipo de gobierno tiene como máxima escuchar las necesidades de sus vecinas y vecinos y llevarlas a cabo de una manera seria y responsable, algo que no sucedía cuando ellos gobernaban, ya que ignoraban de forma constante las demandas vecinales. Solo buscan el titular fácil”.

“La ciudadanía puede estar tranquila porque se va a ejecutar el importe que este gobierno destina a los proyectos sujetos a los presupuestos participativos”, añade Cabañero.