Compromís per Castelló propone recuperar la antigua Pérgola y la ampliación del patio del CEIP Jaume I

Compromís per Castelló ha propuesto que las inversiones de 2026 incluyan la recuperación de la antigua Pérgola del parque Ribalta, tal y como recoge el Plan General, así como destinar recursos a otros proyectos de la ciudad, como la pasarela ciclopeatonal para los barrios de montaña, actuaciones en el CEIP Jaume I o una piscina al aire libre en el distrito sur.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha explicado que “la recuperación de la antigua Pérgola es la opción que mejor respeta el valor patrimonial del parque Ribalta, un Bien de Interés Cultural, y permite recuperar la coherencia y el esplendor del conjunto del parque, tal y como prevé el Plan General”. Desde Compromís señalan que esta opción, además, permitiría reducir costes respecto a otros planteamientos y disponer de margen para impulsar otras inversiones necesarias en la ciudad.

Entre estas actuaciones, la formación destaca la construcción de una pasarela ciclopeatonal que conecte los barrios de montaña con el núcleo urbano, una reivindicación histórica del Racó de la Torreta y de Penyeta Roja. Garcia recuerda que, a día de hoy, “el acceso a estos barrios a pie o en bicicleta sigue siendo peligroso y depende casi exclusivamente del vehículo privado”. En este sentido, la formación reclama una alternativa que permita fomentar una movilidad sostenible y segura.

La propuesta incluye también actuaciones en materia educativa y de equipamientos de barrio, como la ampliación del patio del CEIP Jaume I, una actuación que requiere el traslado de la infraestructura de agua situada junto al centro y para la cual el gobierno municipal solo ha consignado 1.000 euros en el presupuesto, una cantidad que la coalición considera claramente insuficiente. Asimismo, Compromís propone la construcción de una piscina al aire libre en el distrito sur, el más poblado de la ciudad, especialmente necesaria ante las altas temperaturas registradas durante los meses de verano.

Con estas propuestas, la formación pone sobre la mesa una alternativa realista en materia de inversiones municipales, alineada con el Plan General y con necesidades ampliamente compartidas por la ciudadanía, y espera que el gobierno municipal las asuma en el presupuesto de 2026.