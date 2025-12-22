¿Quieres estacionar en el nuevo párking de la avenida del Mar de Castelló? Ya hay fecha de apertura

El Ayuntamiento de Castelló ya puesto fecha a la apertura al público del párking disuasorio de la avenida del Mar después de que hayan finalizado los trabajos de adecuación y remodelación y que se enmarcan dentro de las obras de la zona de bajas emisiones.

La dotación, que cuenta con más de 480 plazas destinadas a turismos, motocicletas y bicicletas, incorporará también zonas ajardinadas que contribuirán a la mejora del entorno urbano del antiguo recinto de ferias y mercados. De esta forma, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha destacado el "compromiso por avanzar hacia una movilidad más sostenible, accesible y pensada para las personas". De esta forma, el estacionamiento abrirá a la ciudadanía desde primera hora de mañana, coincidiendo con la Nochebuena.

Con esta actuación, el consistorio pone a disposición de los vecinos, cerca de medio millar de nuevas plazas de aparcamiento en unas fechas especialmente señaladas por la elevada afluencia de público al centro de la ciudad, motivada por las compras navideñas y las tradicionales comidas de empresa. El nuevo párking permitirá facilitar el acceso al centro urbano, al tiempo que se avanza hacia un modelo de movilidad más equilibrado, en el que se prioriza al peatón y se favorece una llegada más cómoda y ordenada a las zonas comerciales y de ocio.

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha destacado que “tenemos la obra disponible para dar servicio a la ciudadanía esta Nochebuena tal y como nos comprometimos. Con estas nuevas plazas de aparcamiento facilitamos el acceso al centro que, con este equipo de gobierno, es un centro más vivo, abierto y accesible para todos”.

Finaliza la segunda fase de las obras de la ZBE

De manera paralela al asfaltado del antiguo recinto del Mercado del Lunes, el Ayuntamiento ha completado la plantación de arbolado y la jardinería en las calles Amadeo I y Dolores, dando por concluida, antes del 31 de diciembre, la segunda fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En conjunto, las dos fases del proyecto han permitido la mejora de alrededor de 40 calles y plazas de la ciudad, con una inversión superior a los 11 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, reforzando así un modelo urbano más sostenible, amable y adaptado a los retos medioambientales actuales.

En total, se han mejorado y asfaltado 745.000 metros cuadrados, completando la actuación con la incorporación de arbolado y jardinería en las zonas del centro designadas. Todo ello ha permitido avanzar hacia una ciudad más accesible y habitable, al tiempo que se han ampliado las zonas verdes, incrementado el número de árboles y creado nuevas áreas de sombra que mejoran el confort urbano.

Proyecto financiado con fondos europeos

El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones permitirá que la ciudad cuente con más espacios verdes, un incremento de las zonas de aparcamiento y una mejora significativa de la accesibilidad en el centro urbano, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible y equilibrado.

Esta actuación se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está financiada con fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar ciudades más sostenibles, accesibles y adaptadas a los retos ambientales y sociales actuales.