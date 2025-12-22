Los ganadores de los Premios al Talento Emprendedor UJI en Castelló

El espacio cultural de El Menador ha acogido la entrega de los galardones de la IV edición de los Premios al Talento Emprendedor UJI, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con la Universitat Jaume I a través de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje.

Estos premios se consolidan como una herramienta estratégica para detectar, acompañar y reconocer proyectos emprendedores con impacto económico, social y medioambiental, apoyando tanto ideas en fase inicial como empresas en proceso de consolidación. La dotación económica de esta edición asciende a 89.700 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Castellón.

Al acto han asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, el concejal de Impulso Económico, Juan Carlos Redondo, y el vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, David Cabedo.

Durante su intervención, la alcaldesa Begoña Carrasco ha subrayado que “para el Ayuntamiento es fundamental que el talento que se forma aquí tenga oportunidades aquí. Retener talento no es un discurso, es una política pública”. Begoña Carrasco ha definido los premios como “un impulso real para que las iniciativas crezcan, se consoliden y formen parte del tejido económico y social de Castellón”, y ha agradecido de forma expresa la colaboración constante de la Universitat Jaume I, a la que ha calificado como “un auténtico motor de talento, conocimiento y oportunidades”.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha destacado que estos premios “materializan una de las misiones fundamentales de la universidad pública: transferir a la sociedad el conocimiento y la investigación que generamos para transformarlos en respuestas a sus desafíos y contribuir así a un progreso compartido y responsable”. Asimismo, ha señalado que los galardones evidencian la conexión de la UJI con su entorno, su diálogo constante con el tejido socioeconómico y su colaboración con las instituciones para aportar soluciones reales a los problemas del territorio.

En esta cuarta edición han participado 21 empresas, de las cuales 16 han resultado premiadas en las tres categorías establecidas.

En la primera categoría, “Aceleración Empresarial”, dirigida a empresas de reciente creación con alto potencial de crecimiento y generación de empleo, el primer premio, dotado con 20.500 euros, ha recaído en COORYC ROBOTICS S.L. Además, han sido reconocidas con 10.000 euros las empresas AUDOR TECHNOLOGIES, VERSEDIA TECH, CircularScore Global Group e INNOVA GRID.

La segunda categoría, “Proyectos Emprendedores”, orientada a iniciativas innovadoras y viables impulsadas por estudiantado o titulados recientes, ha premiado a siete proyectos con una dotación de 4.000 euros cada uno. Las iniciativas reconocidas han sido Castellón 360, GOTOGOAL, Gallinet, JoveJobs, NutricionisAI, Finboard, Zentra y All You by LU.

Por último, en la categoría “Ideas vinculadas a retos de futuro”, centrada en proyectos que aportan soluciones innovadoras a desafíos urbanos estratégicos, han sido premiadas cuatro propuestas con una dotación de 400 euros cada una. Las iniciativas galardonadas han sido AquaSmart Castellón, Ecotalent y Castellón 360.