275 luchadores apoyan a Sofía contra la esclerosis tuberosa. ¿Qué han hecho?

La AFA del CEIP Benadressa de Castelló, junto a la Asociación de Vecinos de Benadresa, ha organizado en la mañana de este lunes una carrera popular solidaria cuyos fondos recaudados se destinarán íntegramente a la asociación Sofía, la princesa guerrera contra la esclerosis tuberosa. La iniciativa ha logrado reunir a más de 275 participantes, que no han dudado en sumarse a esta causa solidaria para apoyar la investigación y el tratamiento de esta enfermedad.

La prueba, patrocinada por el Patronato de Deportes de Castelló, ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, quien ha puesto en valor el ambiente vivido durante la jornada y la elevada participación registrada, subrayando que este tipo de iniciativas “muestran el carácter más humano de las personas” y permiten contribuir, entre todos, a causas que realmente lo necesitan.

Hurtado ha participado en la carrera. / Mediterráneo

Tras la carrera, en la que cada participante colaboraba con una aportación solidaria de 3 euros por dorsal, se ha celebrado un almuerzo popular y un mercadillo solidario, completando una mañana marcada por la convivencia, la solidaridad y el compromiso social.

La asociación Sofía, la princesa guerrera contra la esclerosis tuberosa fue creada el 14 de diciembre de 2023 a iniciativa de amigos de la familia, con el objetivo de apoyar a Sofía Llamas y ayudar a sufragar los elevados costes derivados de sus tratamientos, terapias y cirugías, así como de impulsar la investigación de esta enfermedad poco frecuente.