Solidaridad

275 luchadores apoyan a Sofía contra la esclerosis tuberosa. ¿Qué han hecho?

El acto, que se ha celebrado para recaudar fondos para la investigación y tratamiento de esta enfermedad, ha tenido lugar en el grupo Benadresa

La concejala Hurtado en el grupo Benadresa en la mañana de este lunes.

La concejala Hurtado en el grupo Benadresa en la mañana de este lunes. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La AFA del CEIP Benadressa de Castelló, junto a la Asociación de Vecinos de Benadresa, ha organizado en la mañana de este lunes una carrera popular solidaria cuyos fondos recaudados se destinarán íntegramente a la asociación Sofía, la princesa guerrera contra la esclerosis tuberosa. La iniciativa ha logrado reunir a más de 275 participantes, que no han dudado en sumarse a esta causa solidaria para apoyar la investigación y el tratamiento de esta enfermedad.

La prueba, patrocinada por el Patronato de Deportes de Castelló, ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, quien ha puesto en valor el ambiente vivido durante la jornada y la elevada participación registrada, subrayando que este tipo de iniciativas “muestran el carácter más humano de las personas” y permiten contribuir, entre todos, a causas que realmente lo necesitan.

Hurtado ha participado en la carrera.

Hurtado ha participado en la carrera. / Mediterráneo

Tras la carrera, en la que cada participante colaboraba con una aportación solidaria de 3 euros por dorsal, se ha celebrado un almuerzo popular y un mercadillo solidario, completando una mañana marcada por la convivencia, la solidaridad y el compromiso social.

La asociación Sofía, la princesa guerrera contra la esclerosis tuberosa fue creada el 14 de diciembre de 2023 a iniciativa de amigos de la familia, con el objetivo de apoyar a Sofía Llamas y ayudar a sufragar los elevados costes derivados de sus tratamientos, terapias y cirugías, así como de impulsar la investigación de esta enfermedad poco frecuente.

275 luchadores apoyan a Sofía contra la esclerosis tuberosa. ¿Qué han hecho?

275 luchadores apoyan a Sofía contra la esclerosis tuberosa. ¿Qué han hecho?

