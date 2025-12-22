Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento

Novedades sobre el almacén de gaiatas de Castelló. Todo sobre el futuro de esta dotación festera

El presupuesto de la concejalía de Fiestas para 2026 asciende a 2.632.000 euros

Imagen de archivo de los festeros ultimando una gaiata en el almacén.

Paloma Aguilar

Castellón

El año 2026 llegará con novedades que afectarán, principalmente, al almacén de gaiatas Pepín Marco (y también a la zona que alberga las carrozas) cuya estructura actual data de 2001. El Ayuntamiento de Castelló licitará la redacción del proyecto de las obras de esta dotación festera (a través del área de Infraestructuras) el año que viene ya que en la actualidad está elaborando la memoria básica previa y necesaria para la concreción de la reforma a la que se ha comprometido el equipo de gobierno municipal. A este respecto, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha explicado este lunes que una vez "conozcamos el plazo de ejecución de estos trabajos realizaremos un calendario para, junto a la Gestora de Gaiatas con el fin de ver cuáles son sus necesidades, analizar cuándo es mejor realizar las obras y buscar un lugar donde tendrán que ser trasladadas mientras se ejecute la reforma".

Noelia Selma es la concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal de Festes.

Noelia Selma es la concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal de Festes. / Mediterráneo

"El presupuesto consolida el crecimiento que permite afrontar las fiestas con planificación, garantías de futuro y con calidad"

Noelia Selma

— Concejala de Fiestas

Noelia Selma ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la presentación del presupuesto del área de Fiestas que recogen las cuentas municipales generales para 2026. Así, el Patronat Municipal de Festes dispondrá de 2.632.000 millones, que crece un 20% con respecto al 2023. "El presupuesto consolida el crecimiento que permite afrontar las fiestas con planificación, garantías de futuro y con calidad. Así, el presupuesto aportará, de esos 2,6 millones, dos millones de fondos municipales (un 76% del total), y el resto será de aportaciones extra.

Para los gastos de personal, el presupuesto de 2026 contempla 433.450 euros; y para gastos corrientes que incluyen los actos de las fiestas de la Magdalena, Navidad, Sant Pere, Sant Joan, Carnaval, Festa de la Rosa o Sant Cristòfol entre otros) habrá algo más de 1,7 millones que garantizan una "gestión eficiente", ha recordado Selma, quien ha destacado que en 2025 ha disminuido el plazo del pago a proveedores. Sobre las transferencias corrientes relacionadas con los entes festeros, tanto premios como subvenciones, estas ascenderán a 416.300 euros y d eesta cantidad habrá 369.300 euros para ayudas.

Las inversiones festivas seguirán afectando al Palau de la Festa con la mejora del equipo de sonido y del almacén de carrozas hasta su remodelación. Selma ha recorsdo que este año se ha mejorado la iluminación de este recinto y se mejoraron las tres carrozas de los Reyes Magos, así como plataformas de las carrozas.

Finalmente, la concejala ha destacado que el documento económico de Fiestas cuenta con una partida de gastos extrordinarios para los actos que puedan surgir en 2026. Entre estas celebraciones destacan los eventos del 775 aniversario del Privilegio del Traslado que tendrán lugar el año que viene.

