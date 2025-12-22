El PSPV de Castelló denuncia la “pésima gestión” de los presupuestos participativos

El gobierno municipal que preside Begoña Carrasco va a acabar el año “mostrando su pésima gestión a la hora de ejecutar los presupuestos participativos del bienio 2024-2025” ya que del millón de euros comprometido “han dejado en el cajón nada menos que 330.000 euros”, lamenta la concejala socialista Anunciación Láinez.

Láinez ha preguntado este lunes en las comisiones de estudio del ayuntamiento “por qué solo se han invertido 670.000 euros”, lo que supone que el 33 por ciento “del dinero para proyectos que han pedido los vecinos y vecinas de Castelló se va a quedar en papel mojado”. La concejala socialista reclama además al gobierno de Begoña Carrasco que diga “qué va a pasar con esos 330.000 euros sin ejecutar, porque de momento lo único que ha quedado claro es que son incapaces de cumplir con sus promesas”. A juicio de Anunciación Láinez, “estamos ante un ejemplo claro de lo que es el gobierno de PP y Vox: continuos anuncios de cara a la galería, postureo y engaños a la ciudadanía”

Los presupuestos participativos, aprobados para su desarrollo durante 2024 y 2025, contaban con un total de 12 proyectos y un presupuesto global cercano al millón de euros, pero al final todos ellos apenas suman 670.000. “Lo que no queremos es que ese dinero destinado a iniciativas vecinales se pierda y lo que reclamamos es que se reinvierta para iniciativas ciudadanas”, explica Láinez.

De forma paralela, la concejala socialista ha lamentado “el poco interés por ejecutar antes de que acabe el año los 12 proyectos aprobados. A fecha de 31 de octubre, que es el último dato oficial publicado en la web municipal -www.castello.es/es/presupuestos-participativos-, solo aparecen ejecutadas dos actuaciones: la instalación de 4 fuentes de agua, por un montante de 25.000 euros, y las mesas de ajedrez de las plazas Botánico Calduch y Geólogo José Royo, que han costado unos 8.200 euros. “Osea, que de los 670.000 que dicen que van gastar, solo hay ejecutados unos ridículos 33.000 euros”, denuncia la edil socialista.

Los proyectos pendientes son: en el Distrito Sur, la mejora de la accesibilidad de la plaza Serra de l’Esparraguera; en el Distrito Centro, la instalación de bancos, baños y sombras; en el Distrito Oeste, la mejora de la zona infantil frente al Mas Blau/Colegio Jaime I y el acondicionamiento del parque Botánica Carmen Albert (80.000 €); en el Distrito Este, la unión del carril bici de la calle Columbretes hasta la avenida Lledó; en el Distrito Norte, la iluminación de accesos a las urbanizaciones Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gros y la instalación de baños públicos en la plaza Columbretes y, finalmente, en el Grau, modernización de los lavapiés en la playa del Pinar e instalación de juegos infantiles en la plaza Josefina López.